Komentátor sa pustil do českého mladíka: Nechodí do súbojov a má hviezdne maniere

Vo štvrtkovom večernom bratislavskom štvrťfinálovom súboji si Česi ako druhý tím tabuľky B-skupiny zmerali sily s tretím mužstvom „áčka“ - Nemcami. Výber Nemecka porazili 5:1 a zaistili si tak postup do bojov o medaily, v ktorom narazia na Kanadu.

Špeciálnu motiváciu v zápase mal útočník Jakub Vrána (23). Po prvom zápase na MS ho oslavovalo celé Česko na čele s Jaromírom Jágrom (47), no po skončení skupinovej fázy sa na neho valí obrovská vlna kritiky.

Bývalý tréner a súčasný komentátor Českej televízie Marek Sýkora si v živom vysielaní pustil ústa na špacír. Tŕňom v oku boli pre neho práve Vránove výkony. „Nechodí do súbojov a má hviezdne maniére! Neviem, či to odpozoroval od niekoho z Washingtonu, v každom prípade by na to mal rýchlo zabudnúť,“ nešetril mladíka expert ČT. „Prakticky len čaká na nahrávku do jazdy. Chýba mu vlastná aktivita. Pritom je to úspešný mladý hráč, v NHL sa presadzuje. Ale pre mňa je jeho pôsobenie v národnom tíme veľkým sklamaním,“ dodal Sýkora.

No a reakcia na jeho slová nenechala dlho čakať. „Ja toho pána vôbec nepoznám, nikdy som sa s ním nebavil. Nechcem ho súdiť ako on mňa, možno to tak vidí. Ja som skúsený hráč a nechcem si toto príliš brať do hlavy. Chcem sa sústrediť na to, aby som podával čo najlepšie výkony. Vy teraz odo mňa čakáte, aby som niečo vyvolal, ale ja taký nie som. Som pozitívny človek a nechcem vyvolávať nič negatívne. Ak to tak niekto vidí, tak to tak proste je,“ krotil emócie Vrána.