Kapitán Andrej Sekera zhodnotil náš výkon na MS: Hokej nie je o kráse, ale o bodoch!

Nielen pozitíva, jasne a nahlas pomenúva aj negatíva. Po skončení účinkovania hokejistov Slovenska na MS 2019 väčšina fanúšikov i odborníkov ospevuje dobrú hru tímu Craiga Ramsayho (68) na turnaji.

Opäť to však nestačilo na štvrťfinále a kapitán Andrej Sekera (32) priznal, že sa hrá v prvom rade o body. Tiež spomenul pretrvávajúce problémy s mládežou i najvyššou súťažou.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Slováci chýbajú vo štvrťfinále MS od Helsínk 2013 a teraz v Košiciach zhasla postupová nádej v podstate už po štvrtom zápase proti Nemecku (2:3), keď súper v záverečnej dvojminútovke otočil skóre vo svoj prospech.

„Nad Nemeckom sme mali vyhrať, ale mohli sme zdolať aj Kanadu či Fínsko. Nezvládli sme však ani jeden z týchto zápasov. Na to, že sme predvádzali celkom pekný hokej, sme mohli skončiť inde ako na deviatom mieste. Nie je to však o kráse, ale o bodoch,“ uviedol po záverečnom stretnutí pred novinármi Andrej Sekera.

Aj napriek nesplnenému cieľu sa všetkým spoluhráčom za vystúpenie na turnaji poďakoval a potvrdil, že je na tím hrdý. „Nechali sme tam všetko, chalani sa dokázali psychicky postaviť aj po ťažkých góloch, ktoré sme inkasovali v záveroch niektorých stretnutí. Za to, čo v Košiciach predvádzali a čo tento rok spravili pre slovenský hokej, im patrí vďaka,“ uznal vicemajster sveta z roku 2012.

Aj napriek tomu, že v tíme potešili výkony mladíkov ako Adam Liška, Martin Fehérváry, Patrik Koch či Marián Studenič, hokej na Slovensku podľa Sekeru stále dobre nastavený nie je.

„Ďaleko od dobrého to je v mládeži i lige seniorov. To, koľko máme chalanov v NHL, KHL či Švédsku, jasne hovorí o tom, ako je naša liga nastavená,“ vyhlásil obranca klubu Edmonton Oilers. Zároveň však ocenil prínos kanadského trénera Craiga Ramsayho počas jeho dvojročného pôsobenia na Slovensku, hoci na dvoch MS ho ani raz nedostal medzi najlepšiu osmičku a neuspel ani na ZOH 2018. „Odviedol skvelú prácu, no je to o systematike a aby sa každý rok takto hralo. Za dva roky sa až tak veľa nedá spraviť,“ doplnil Sekera.

Oddych s rodinou



Po sezóne v NHL si bol Andrej Sekera s rodinou dobiť batérie na päť dní na Havajských ostrovoch a ďalší oddych si dopraje aj po MS 2019. Po skončení základnej A-skupiny v Košiciach už zvyšok šampionátu sledovať nebude a zostal ešte na východe Slovenska. „Pobudneme tu pár dní, obehneme rodinu a známych. Potom zrejme ešte pôjdeme na dovolenku k moru,“ prezradil Sekera.