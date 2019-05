Žena († 33) skočila z útesu s malou dcérkou v náručí: Dohnal ju k hroznému činu rozchod?!

Nemka Tanja Ludwig († 33) skočila z útesu, na rukách držala dcérku Tilly.

Ich telá našli pod útesom pri austrálskom meste Wollongong, ktorý je známou turistickou vyhliadkou. Ako píše portál Daily Mail Australia, v jednom z posledných statusov na sociálnej sieti Tanja napísala: ,,Je v poriadku nebyť v poriadku. Občas každý z nás potrebuje pomoc.“ Mladá mamička k príspevku pripojila čísla na telefonické linky pre ľudí s psychickými či inými problémami s tým, že môžu niekomu zachrániť život.

Tanja, pôvodom z Nemecka, a jej priateľ žili v austrálskom meste Coniston. Nedávno sa však rozišli, ostali však bývať v spoločnom byte s ich dcérkou. Ženin expartner prišiel po tragédii na miesto, kde Tanju s dcérkou našli. ,,Predstavte si osobu, ktorá vám je najbližšie, a že ju nájdete pod útesom... Je to nemysliteľne príšerné,“ povedal mužov príbuzný s tým, že celá rodina je hlboko otrasená. Susedka Athena Kinass tvrdí, že si nikdy nevšimla, že by bola Tanja smutná. ,,Bola to milá osoba, vždy keď sme sa rozprávali, bola šťastná,“ povedala.

Vyšetrovatelia pracujú s verziou, že v prípade smrti ženy a jej dcérky šlo o samovraždu a vraždu. Záchranné zložky mali veľký problém dostať sa po strmom teréne k telám. ,,Je to zradná, nebezpečná oblasť, potrebujeme, aby sme tie obete úctivým spôsobom vytiahli,“ povedal v čase akcie okresný veliteľ Chris Craner.