Neymar sa vykašľal na spoluhráča, radšej sa išiel zabávať so sexicou

Opäť raz sa ukázal ako egoista! Jeho mladý klubový spoluhráč z Paris SG Kylian Mbappé (20) sa stal najužitočnejším hráčom uplynulého ročníka najvyššej francúzskej futbalovej súťaže .

A tak zorganizoval oslavu pre celý tím Paris SG. Prišli všetci, chýbal iba Brazílčan Neymar (27)...

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nielenže chýbal, ale jeho odkaz na instagramovom profile sa musel mladého Francúza dotknúť. Brazílska megahviezda tam zverejnila fotografiu s chýrnou speváčkou Rihannou, ku ktorej napísal: „... našiel som si lepší program!“ Podľa francúzskych médií strávili Brazílčan a Rihanna bujarú noc v niekoľkých nočných podnikoch na druhom konci Paríža ako jeho spoluhráči.

Talentovaný mladý futbalista Mbappé na celú záležitosť nereagoval, ale určite sa ho to dotklo. Pritom rok predtým, keď to isté ocenenie preberal Neymar, vyžadoval od spoluhráčov povinnú účasť na slávnostnom ceremoniáli! Keď tento rok nevyhral, už ho to nezaujímalo...