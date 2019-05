Scarlett Johansson sa tretíkrát zasnúbila: Kto je vyvoleným hollywoodskej krásky?

Americká herečka Scarlett Johansson sa zasnúbila s komikom Colinom Jostom.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Agentúre The Associated Press to v nedeľu potvrdil jej publicista Marcel Pariseau. Dvojica sa zasnúbila po dvoch rokoch randenia. Termín svadby si podľa Pariseaua zatiaľ nestanovili. Pre 34-ročnú rodáčku z New Yorku to bude už tretie manželstvo. V rokoch 2008 až 2011 bola vydatá za kanadského herca Ryana Reynoldsa. Po ňom sa vydala za francúzskeho novinára Romaina Dauriaca, s ktorým boli manželia v rokoch 2014 až 2017. Johansson má s Dauriacom štvorročnú dcéru Rose. Pre Josta, ktorý pôsobí v komediálnej šou Saturday Night Live (1975), to bude prvé manželstvo.



Scarlett Johansson debutovala v roku 1994 vo filme North. O tri roky neskôr si vyslúžila nomináciu na Independent Spirit Award za herecký výkon v hlavnej úlohe drámy Manny & Lo (1996). Medzinárodne známou sa však stala až vďaka romantickej dráme Zaklínač koní (1998). Za výkony vo filmoch Stratené v preklade (2003), Dievča s perlou (2003), Pieseň lásky samotárky (2004) a Match Point - Hra osudu (2005) získala nominácie na Zlatý glóbus.

Známa je aj zo snímok Dokonalý trik (2006), Čierna Dahlia (2006), Vicky Cristina Barcelona (2008), Kráľova priazeň (2008), Nie je z teba až tak paf (2009), Kúpili sme ZOO (2011), Hitchcock (2012), Lásky Dona Jona (2013), Pod kožou (2013), Chef (2014), Lucy (2014), Ave, Caesar! (2016), Divoká babská jazda (2017), Ghost in the Shell (2017) a tiež ako Natasha Romanoff alias Čierna vdova z komiksoviek Iron Man 2 (2010), Avengers: Pomstitelia (2012), Captain America: Zimný vojak (2014), Avengers 2: Vek Ultrona (2015), Captain America: Občianska vojna (2016), Avengers: Nekonečná vojna (2018) a Avengers: Endgame (2019). Ako speváčka má na konte albumy Anywhere I Lay My Head (2008) a Break Up (2009), pričom druhý menovaný nahrala s Peteom Yornom. Od roku 2012 má hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.