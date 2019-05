Hámorovi to ani tento rok v Himalájach nevyšlo: Na Dhaulágirí nevystúpil, proti bolo počasie

Skúsenému slovenskému horolezcovi Petrovi Hámorovi nevyšiel pokus vystúpiť na siedmu najvyššiu horu sveta Dhaulágirí - "Bielu horu" (8167 m).

Je to zároveň dosiaľ posledná osemtisícovka v Himalájach, na ktorej Hámor stál a výstupom na ňu v máji 2017 skompletizoval tzv. Korunu Himalájí - vrcholy všetkých štrnástich osemtisícoviek.

Teraz chcel predviesť prvovýstup severozápadným hrebeňom, ale s rumunskými spolulezcami Horiom Colibasanom a Mariusom Ganem museli svoj pokus odložiť minimálne o rok. Proti bolo nevyhovujúce počasie.

"Snaha o prvovýstup nevyšla. Petra, Horiu a Mariusa na hrebeni znova zastavil silný vietor a otočil ich späť. Nakoľko predpovede počasia na nasledujúce dni sú už len horšie, prvovýstup sa musí odložiť do budúcnosti. Chlapci síce urobili kus ťažkej práce, ale počasie pracovalo celý čas proti nim. Všetci sa už nachádzajú v základnom tábore, ktorý o niekoľko dní opustia," informoval Peter Hámor na svoje internetovej stránke už 20. mája. "Veterné počasie na hrebeni a zlá predpoveď. Horia, Marius a Peter sa museli vrátiť do základného tábora napriek množstvu tvrdej práce. ktoré tento rok odviedli v Himalájach," napísal na svojej twitterovej prezentácii Horia Colibasanu.

V roku 2017 Popradčan Hámor spolu so Spišiakom Michalom Sabovčíkom vystúpili na vrchol Dhaulágirí severovýchodným hrebeňom, ale ďalších ich kamarátov Tomáša Petríka a Michala Gabriža vtedy zastavili zdravotné problémy. Chceli uskutočniť ešte jeden pokus severozápadnou cestou, ale ten im vtedy nevyšiel. "Plánovaný prvovýstup sme museli odložiť na inokedy. Tohto roku sa chcem o výstup týmto nádherným severozápadným hrebeňom pokúsiť opäť," vysvetlil Hámor svoj zámer ešte pred začiatkom tohtoročnej expedície Himalayadventure MMXIX. Vtedy netušil, že to opäť nevyjde.

Najznámejší súčasný slovenský horolezec bol v Himalájach aj pred rokom, ale tiež skončil bez vrcholového výstupu. Dvojica Hámor - Colibasanu vtedy predčasne ukončila expedíciu Everest - Lhoce - Himalaya Adventure 2018. Najmä nepriaznivé počasie sa podpísalo pod to, že vzdali pokus o výstup na najvyššiu horu sveta Mount Everest (8848 m). Pritom chceli aj pokračovať zostupom do južného sedla a potom vylezením na susednú osemtisícovku Lhoce (8516 m). Práve časová náročnosť expedície, ktorá si podľa plánu žiadala stráviť 4-5 dní v nadmorskej výške nad 8000 m a s tým súvisiace nepriaznivé snehové podmienky, mali za následok rozhodnutie neriskovať a vrátiť sa do základného tábora.