Žena sa nechce vzdať manžela ani po jeho smrti: Neuveriteľné, čo s ním urobila

Láska je niekedy naozaj večná. V príbehu ženy, ktorá cestuje po svete s kartónovou podobizňou jej manžela, sa to potvrdilo na 100 percent.

Austrálčanka Michelle Bourke prišla o manžela v roku 2016, keď Paul († 61) po dlhých rokoch podľahol rakovine. "Začalo to ako vyrážka. Po prvej operácii sa zistilo, že má rozsiahlu rakovinu. Porazil ju niekoľkokrát, no vždy sa vrátila." Paul si rakovinu zrejme privolal pracovným nasadením. "Často sme sa stretli len na pár hodín denne, stále niekde cestoval a snažil sa zarábať peniaze," opísala Michelle. Web Honey napísal, že sa mnohokrát stretli a pokojne sa porozprávali len pri nedeľňajších raňajkách.

"V posledných dňoch sa ma pýtal, čo budem robiť, keď tu nebude. Povedala som, že budem cestovať po svete, no on bude pri mne." Cestovanie bol totiž ich spoločný celoživotný sen. Keď potom Paul naposledy vydýchol, rozhodla sa vdova Michelle tento sen splniť. Nechcela však ísť sama. Dala si vyrobiť veľkú papierovú podobizeň svojho muža a začali cestovať. Navštívila s ním Francúzsko či Anglicko. O ich "spoločných" potulkách napísala aj knihu, ktorá má v Austrálii šíriť povedomie o jeho chorobe.