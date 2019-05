Dušan († 43), ktorý mal strieľať po druhom mužovi zo samopalu, je mŕtvy: Dráma v Petržalke pre milostný trojuholník?!

Streľba priamo na ulici! Obyvateľom najväčšieho bratislavského sídliska v stredu poobede tuhla krv v žilách.

Dvojica mužov po sebe začala strieľať počas bieleho dňa priamo medzi petržalskými panelákmi. Podľa očitého svedka vypálil Dušan († 43) po druhom mužovi niekoľko rán zo samopalu a ušiel. Polícia po ňom pátrala. V stredu večer muži zákona oznámili, že Dušan je mŕtvy. "Hľadaný muž je mŕtvy, pravdepodobne spáchal samovraždu," napísali na svoju facebookovú stránku. Podľa informácií Nového Času bol Dušan († 43) bývalý vyhadzovač.

V stredu, krátko pred štvrtou popoludní vydesila obyvateľov Holíčskej ulice v Petržalke ohlušujúca streľba. Očitý svedok počul najprv na ulici krik a keď pribehol k oknu, zbadal dvoch mužov, ktorí po sebe pálili náboje. „Strelec si priniesol samopal v športovej taške na cvičenie, tú potom aj so zbraňou zaistili policajti,“ povedal svedok Novému Času. „Boli to silné rany a bolo ich veľa, asi 15,“ pokračoval. Podľa neho strelec potom nasadol do čierneho BMW k ďalšej osobe a utiekol z miesta činu. Na ulici zostala ďalšia zbraň - pištoľ s tlmičom a zranený muž, ktorého odviezla sanitka do petržalskej nemocnice. Podľa informácií TV Markíza streľba súvisí s milostným trojuholníkom.

„Môžeme potvrdiť, že popoludní k nám bol privezený pacient so strelným poranením hrudníka. Pacient je aktuálne v kritickom stave, bol uvedený do umelého spánku,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.