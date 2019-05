Vydýchla si: Výbor konzervatívcov neotvoril cestu k odvolaniu Mayovej

Vplyvný Výbor 1922 združujúci poslancov britskej Konzervatívnej strany nezmenil v stredu stanovy, na základe ktorých by sa v priebehu 12 mesiacov mohol opätovne pokúsiť o vyslovenie nedôvery premiérke Therese Mayovej.

Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. Výbor o zmene stanov, ktorá by umožnila Mayovej odvolávanie, údajne ani nehlasoval, pretože to jeho predsedníctvo neumožnilo. Mayová sa však po stredajšom zasadaní výboru stretne s jeho predsedom sirom Grahamom Bradym opäť v piatok. Britská vláda rozhodne o osude brexitu: Návrh pôjde do parlamentu začiatkom júna

"Premiérka sa zapojí do kampane pred voľbami do europarlamentu a v piatok sa stretne so sirom Grahamom. Samozrejme, budú hovoriť o zaujímavých veciach," povedal po skončení zasadnutia Výboru 1922 konzervatívny poslanec Steve Baker. Mayová v utorok na tlačovej konferencii a v stredu v rámci hodiny otázok a odpovedí v parlamente predstavila desať bodov, ktoré označila za dôležité návrhy na zmeny v dohode o odchode Británie z EÚ. Poslancom chce napríklad umožniť hlasovať o colnej únii s EÚ, ako aj o referende o brexitovej zmluve či tzv. írskej poistke.

Opozičná Labouristická strana však ani po rokovaniach s konzervatívcami podľa svojho predsedu Jeremyho Corbyna "novú" dohodu v parlamente nepodporí. Mayovej pozmenená dohoda sa navyše nepáči ani viacerým konzervatívnym poslancom a hlasovať za ňu nebudú ani poslanci Demokratickej unionistickej strany (DUP), ktorí v Dolnej snemovni podporujú menšinovú konzervatívnu vládu.

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu tento rok už trikrát odmietli dohodu o brexite, ktorú s EÚ vyrokovala Mayová, pričom neskôr zároveň schválili zákon, podľa ktorého Británia nesmie opustiť Úniu bez dohody. Lídri Európskej únie a Británie sa na aprílovom mimoriadnom summite v Bruseli dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra. Pôvodne mali Briti Úniu opustiť 29. marca.