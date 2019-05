Keď sa menštruácia stane peklom: Žena každý mesiac zjedla 24 tabletiek a dobrovoľne si pálila ruky

Svoje dni prežíva každá žena inak. To, čo si vytrpela mladá mamička Helen McLaughlin (36), sa nedá nazvať inak ako peklom.

"Držala som v ruke nádobu s vriacou vodou. Bolo to pre mňa príjemné vykúpenie," povedala žena pre médiá, ktoré sa pýtali, ako veľké bolesti zažívala. Aby sa jej podarilo zabudnúť na menštruačné bolesti, zapaľovačom si pálila ruky. Podľa stránky The Sun za všetko mohla choroba endometrióza. Tá mladú ženu privádzala do stavov úzkosti a agónie. V najhoršom období musela počas menštruácie užívať až 24 tabletiek denne. To však len tlmilo bolesť, ktorá bola stále prítomná.

Keď to nepomáhalo, musela žena vyhľadať pomoc odborníkov. Tí jej neustále predpisovali nové a nové tabletky, ktoré však vždy po čase stratili účinnosť. Východiskom mala byť operácia. Celkovo ich Helen absolvovala 8, vždy sa však postupne začali bolesti vracať. "Je to vraj spôsobené prílišnou citlivosťou môjho panvového dna," povedala. Silné bolesti začala pociťovať, keď mala približne 20 rokov. "Dovtedy to bolo iné. Dala som si slabé lieky a tie mi pomohli. Potom však nezaberali ani najťažšie sedatíva."

Ďalším veľkým problémom bol sex. Ten začal byť pre ženu neznesiteľne bolestivý. Hormonálna porucha ju tiež oberala o chuť do života a starostlivosti o jej deti. "Pomohla mi až návšteva fyzioterapeutky," spomenula."Vždy, keď ma to začne bolieť, idem k nej a ona mi pomôže. Bolesť nikdy úplne neodišla, ale cítim sa vždy oveľa, oveľa lepšie." Helen sa už so svojou chorobou naučila žiť a v Londýne založila nadáciu, ktorá má podporovať ženy s podobnými problémami.