Fehérváry si uctil Nagya po svojom: Udržať emócie na uzde nebolo jednoduché

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry má stále len 19 rokov a na svojom konte už dva seniorské svetové šampionáty, okrem toho aj tri juniorské a dva dorastenecké.

V defenzíve patrí medzi veľké nádeje slovenského hokeja. Bratislavský rodák už niekoľko rokov zbiera potrebné skúsenosti medzi dospelými, na MS sa nestratil vlani v Dánsku a ani tento rok v domácom prostredí v Košiciach. "Šampionát bol super, veľmi som si ho užil. Bolo skvelé hrať proti takými fanúšikmi. Celkovo sme predvádzali výborný hokej. Je mi smutno, že sme to nedotiahli trochu ďalej, lebo sme na to mali. Taký je však šport. Som rád, že som tu bol, boli sme výborná partia," prezradil v rozhovore pre agentúru SITA Martin Fehérváry.

Slovenskému výberu na domácom šampionáte nevyšlo iba niekoľko okamihov, ktoré ho napokon stáli postup do štvrťfinále. Rovnako ako na predchádzajúcich piatich MS skončil svoju púť už v základnej skupine. Predvádzal však divácky atraktívnu hru a získal si srdcia náročného slovenského diváka.pokračoval mladík. Pár sekundami myslel najmä nedotiahnuté závery zápasov proti Kanaďanom a Nemcom. V súboji s Kanadou prehrali Slováci 5:6 gólom súpera necelé dve sekundy pred treťou sirénou a s Nemcami im nevyšli posledné dve minúty duelu, počas ktorých inkasovali dvakrát a strieborným medailistom zo ZOH 2018 podľahli 2:3.Záverečný zápas MS 2019 odohral slovenský výber v utorok popoludní proti výberu Dánska a v košickej Steel aréne to bola víťazná rozlúčka s kariérou pre útočníka Ladislava Nagya.rozcítil sa Fehérváry. Prezradil tiež, že udržať emócie na uzde počas pozápasovej rozlúčky s Nagyom nebolo jednoduché. "Po zápase bolo udržať sa pre každého ťažké, dvojnásobne pre Laciho. Ale bol to krásny záver. Myslím si, že si to užil," dodal.

Posledné okamihy Nagya v kariére o 20 rokov staršieho spoluhráča si pripomenul aj mladý bek, na čepeli hokejky mal číslo 27, teda číslo Nagyovho dresu. "Aj ja som si ju zvečnil. Aspoň na hokejke som mal jeho dvadsaťsedmičku," priznal na záver obranca, ktorý odohral minulú sezónu vo švédskom tíme SHL HV 71 Jönköping.