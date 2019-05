Na Slovensku leje ako z krhly: SHMÚ naďalej varuje pred dažďom, hrozia aj povodne

Za uplynulých 24 hodín spadlo na Slovensku väčšinou päť až 30 milimetrov (mm) zrážok, ale v západnej polovici Slovenska miestami aj výrazne viac. Tu vo viacerých staniciach namerali 30 až 60 mm a ojedinele dokonca aj viac.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Z dostupných staníc najvyšší úhrn namerali v stanici Modra - Piesok, kde spadlo 68,2 mm.

Tlaková níž so stredom nad Poľskom vyvolala v stredu na viacerých miestach Slovenska trvalé zrážky, ktoré boli miestami, najmä na západe, aj výdatné. "Len výnimočne spadlo menej ako päť mm, a to v niektorých staniciach stredného a východného Slovenska. Počas 24 hodín do štvrtkového (23. 5.) večera očakáva model Aladin, že na väčšine územia spadne od nemerateľného množstva do 15 mm, ale lokálne aj výrazne viac zrážok," spresňuje SHMÚ.

Na väčšej ploche by malo v uvedenom období spadnúť viac zrážok najmä v severných okresoch Žilinského kraja a lokálne aj v Prešovskom kraji. Model tu na niektorých miestach očakáva ďalších 20 až 50, výnimočne až do 70 mm.

SHMÚ varuje pred dažďom v takmer vo všetkých krajoch, okrem Košického. Varuje aj pred povodňami z trvalého dažďa. Najvyšší, tretí stupeň výstrahy pred povodňami platí momentálne pre okresy Námestovo, Čadca, Tvrdošín, Trenčín, Myjava a Senica.