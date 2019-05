Legendárny maďarský brankár Király ukončil kariéru: Sivé tepláky zavesil na klinec

Už definitívne skončil! Gábor Király sa rozhodol dať profesionálnemu futbalu vo veku 43 rokov naozaj symbolickú bodku.

Na svojich profiloch na sociálnej sieti zverejnil krátke video, na ktorom vešia sivé teplákové nohavice, ktoré ho preslávila v celom futbalovom svete, na klinec. Tréner Craig Ramsay poslal slovenským hráčom silný odkaz: Tak emotívne slová tu ešte neboli

K videu potom dopísal: „Ďakujem! Vo veku 43 rokov, po 26 rokoch a

882 odohraných oficiálnych zápasoch sa lúčil s profesionálnym

futbalom. Ďakujem futbalu za všetko, čo som sa vďaka nemu naučil.

Že ma naučil byť dobrým človekom, ktorý sa každý deň zodpovedne

stavia k všetkým povinnostiam.“

Gábor Király samozrejme nezabudol ani na rodinu a priateľov. „Bez rodiny a kamarátov by sa mi nevydarilo toto čarokrásne cestovanie, ktoré trvalo 26 rokov,“ dodal vo svojom odkaze muž, ktorého brankárskym výkonom tlieskali v Premier Leauge i Bundeslige, ale aj na európskom šampionáte v r. 2016, keď pomohol Maďarsku do osemfinále, čo v jeho vlasti vyvolalo taký teplákový ošiaľ, že v sivých teplákoch sa chodilo

do parlamentu i na vysokoškolské skúšky.

Veru, sivé o číslo väčšie tepláky boli hitom toho leta u našichjužných susedov. Sám brankár o nich povedal: "Potom sme osem či zápasov neprehrali a odvrátili smehrozbu zostupu, takže kamkoľvek som šiel, boli mojím talizmanom.“Nielen talizmanom, ale aj poznávacím znamením. Každý futbalovýfanúšik vie, o kom je reč, keď poviete: brankár v sivých teplákoch.

Toto všetko získal:

- najlepší brankár Bundesligy 1998/1999 v drese Herthy BSC

- dvojnásobný víťaz nemeckého Ligového pohára 2000,2001- Hertha

BSC

- druhý najlepší brankár Premier League 2004/2005 v drese Crystal

Palace)

- je najstarším futbalistom, ktorý hral na EURO vo Francúzsku

2016 mal 40 rokov a 74 dní

na EURO 2016 získal ocenenie za najkrajší zákrok

882 zápasov jeho kariéry:

- Haladás: 96

- Hertha: 252

- Crystal Palace: 111

- Aston Villa: 6

- Burnley: 29

- 1860 München: 168

- Fulham: 5

- Haladás 108

- reprezentácia Maďarska: 108