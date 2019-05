Judita je obvinená z vraždy najlepšieho kamaráta Tomáša († 16): Šokujúce zistenie o jeho pohrebe

Zničená mladosť. Gymnazistka Judita (16), ktorú všetci poznajú ako krásne, milé a navyše mimoriadne inteligentné dievča, možno prežíva posledné hodiny života na slobode.

Polícia ju obvinila z vraždy svojho najlepšieho kamaráta a spolužiaka Tomáša († 16). Ten podľa vyšetrovateľa prišiel o život rukou človeka, ktorého mal najradšej zo všetkých. Pohreb Tomáša je naplánovaný na rovnaký čas, v akom prišiel o život. Zdrvení rodičia, súrodenci a priatelia sa s ním rozlúčia vo štvrtok na Novom cintoríne v Žiline.

Mimoriadne surová vražda Tomáša († 16), z ktorej je obvinená jeho najlepšia kamarátka Judita (16), stále vyvoláva množstvo otáznikov. Tínedžer podľa zatiaľ políciou nepotvrdených informácií zomrel strašným spôsobom a v ukrutných bolestiach. Nožom mal byť zasiahnutý až 21-krát, z čoho je otrasené celé najbližšie okolie mladých ľudí.

„Počuli sme, že Judita užívala omamné látky a dokonca ich mala mať v sebe aj počas brutálnej vraždy,“ hovoria žiaci Juditinej matky Kataríny, ktorá je učiteľkou na Obchodnej akadémii v Žiline. Toto ich tvrdenie je však zatiaľ len fámou a špekuláciou, pretože užitie drog u účastníkov tejto tragédie nikto oficiálne nepotvrdil.

Mala to premyslené?

Čo sa minulý týždeň v luxusnom byte odohralo, vie v tejto chvíli iba Judita, ktorá čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Keďže je mladistvou, hrozí jej polovičná sadzba, čo môže byť v tomto prípade približne sedem rokov. „Návrh na vzatie do väzby bol dnes podaný na súd, bližšie informácie o čase predvedenia však nebudeme poskytovať,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá.

Pôvodne mal Tomáš v osudný deň chrániť Juditu pred falošným odpočtárom, ktorý ju sexuálne napadol. Ukazuje sa, že túto historku si zrejme Judita vymyslela sama. Viacerí susedia sa totiž zhodli v tom, že o verzii s mužom v montérkach sa dozvedeli minulý štvrtok až od polície. A tá to mohla vedieť od Judity.

„Do sanitky prišla úplne pokojná,“ tvrdil sused, ktorý ju krátko po tragédii videl dodal: „Judita vyšla z bytu a ruky mala od krvi. Búchala a zvonila na dvere susedovi a hovorila, že došlo k strašnej tragédii a aby zavolali záchranku.“ Neskôr sa Judita podľa neoficiálnych informácií ku všetkému priznala.

Vzťahový trojuholník

Brutálna agresivita sa mohla v študentke naakumulovať, okrem iného aj z neriešených problémov, ktorým podľa všetkého popri štúdiu na gymnáziu čelila vo vzťahovom trojuholníku. Mohla byť motívom krvilačného besnenia žiarlivosť? „Ona si nedávno našla priateľa Jakuba, ale s Tomášom nechodila. Oni boli iba kamaráti. Je pravda, že všade chodili spolu, ale Jakub na Tomáša nežiarlil,“ myslí si najlepšia Juditina kamarátka Simona (17).

Nech je to tak či onak, faktom je, že Judita a Tomáš spolu trávili veľa času a na ich instagrame sa objavili aj fotografie s plamienkami nad hlavami. Tie naznačujú, že prežívali niečo intenzívne. „Mohlo sa stať, že ona sa s ním už nechcela stretávať, ale on sa jej nevedel vzdať, čo sa nemuselo páčiť jej priateľovi. Keby som bol jej priateľ, mne by sa to teda nepáčilo,“ myslí si sused Judity.

Prísne strážená Judita

„Vyšetrovateľ spracoval návrh na vzatie do väzby, preto je obvinená strážená,“ povedala Novému Času krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Prokurátor už medzičasom podal návrh na vzatie obvinenej Judity do väzby.