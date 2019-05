Štrajk košického dopravného podniku počas MS v hokeji: Primátor sa pochytil s vodičmi

Autobusy a električky opäť nepremávali! Metropolu východu ochromil počas diania hokejového šampionátu štvorhodinový ostrý štrajk zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK).

Výnimkou bol náhradný spoj zo Staničného námestia do nemocnice a električky do a z areálu U. S. Steelu. S protestujúcimi si prišiel podebatovať aj primátor Jaroslav Polaček - a adresoval im tvrdé slová.

Košičania sa v stredu od 8. do 12. hodiny museli zaobísť bez drvivej väčšiny mestských spojov. Vyše 200 zamestnancov DPMK druhýkrát v tomto roku vstúpilo do ostrého štrajku, naposledy tak urobili 8. mája. Vedenie DPMK i mesta Košice ešte v utorok vyhlásili, že štrajk považujú za nezákonný, keďže odborári im ho neohlásili tri dni vopred.

„Garantujeme zamestnancom DPMK, že ich platy sa určite budú navyšovať ešte v priebehu tohto roka,” uviedol generálny riaditeľ podniku Vladimír Padyšák. Dodal, že v prípade účasti na nezákonnom štrajku vyvodí podnik voči každému osobnú zodpovednosť.

Protestujúcich zamestnancov konfrontoval na Staničnom námestí primátor mesta Jaroslav Polaček. Pripomenul, že DPMK bol po jeho nástupe v decembri pred kolapsom. „Oproti bývalému vedeniu a roku sme poslali podniku o štyri milióny eur viac,“ uviedol s tým, že protestujúci ich konaním poškodzujú bežných ľudí. Potom si servítku pred ústa už nedával.

„Vy ste dnes Košičanom veľmi ublížili. Ak nechcete vidieť tú prácu, prísľub a peniaze, ktoré sme už poslali na úkor iných aktivít, tak je to preto, že nechcete počúvať, máte v očiach krv, chcete ubližovať ľuďom a robiť z nich rukojemníkov. Veľmi ma to mrzí, Košičania si zaslúžia viac. My sme dialóg ponúkli,” vyhlásil Polaček. Andrea Vindišová, predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK, po ukončení informovala, že o ďalších krokoch budú rozhodovať budúci týždeň.

Čo žiadajú

Zamestnanci v kolektívnom vyjednávaní požadujú 10 % navýšenie miezd, vyplácanie dochádzkového bonusu, navýšenie pitného režimu, právnu ochranu vodičov MHD. Mesto Košice plánuje 1. 7. predstaviť, ako sa budú zvyšovať platy, nové fungovanie DPMK či spôsob financovania podniku v najbližších štyroch rokoch.