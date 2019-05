Začína sa súd v prípade objednávky vraždy Volzovej: Čo všetko majú na Ruska!

Mieri pred súd! Polícia niekoľko mesiacov vyšetrovala objednávku vraždy bývalej spoločníčky v Markíze Sylvie Volzovej.

V roku 2017 v tejto veci muži zákona na pár týždňov zatkli Pavla Ruska (55), ktorý je teraz obžalovaný a hrozia mu desaťročia za mrežami. V obžalobe polícia podrobne opisuje, ako malo dôjsť k samotnej objednávke popravy a čo všetko hrá proti Ruskovi. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Celý prípad sa týka ešte roku 1997, keď Rusko prišiel do Banskej Bystrice za Mikulášom Černákom a Milošom Kaštanom. Podnikateľ ich mal požiadať o to, aby za 20 miliónov slovenských korún prinútili Volzovú previesť jej obchodný podiel v Markíze na Ruska a následne ju zabili. Prokurátor v obžalobe píše, že Černák a Kaštan sa vo svojich výpovediach zhodujú vo všetkých rozhodujúcich skutočnostiach, a to aj v detailoch.

„Zhodne uvádzajú miesto a čas stretnutia s obvineným Ruskom v Banskej Bystrici, ako aj dôvod tohto stretnutia. Taktiež uviedli zhodne osobu sprostredkovateľa (Ján Kováčik), počet osôb, ktoré sa na ňom zúčastnili, ako aj detail, že najskôr bol vnútri Branislav Pravda (ochrankár, pozn. red.), ktorého poslali na chodbu, a v miestnosti zostali už iba v trojici (Černák, Kaštan a Rusko),“ tvrdí prokurátor v obžalobe.

Proti Ruskovi svedčí aj jeho šofér Pravda, ktorý bol priamo na predmetnom stretnutí. „Predtým, ako ho poslali von, tak počul, ako obvinený Rusko hovorí o poškodenéj Volzovej, že s ňou má problémy ohľadne podielov v Markíze, ktoré mu nechce predať a chcel by to riešiť,“ dodávajú v obžalobe.

Pravda pri svojom vypočúvaní uviedol aj reakciu Černáka na Ruskove problémy s Volzovou: „Černák na to povedal, že všetko sa dá riešiť, že v betonárke má dosť miesta. Narážal na to, že skončí zaliata v betóne.“ Černák s Kaštanom opisujú, ako oslovili Róberta Lališa, ktorý patril ku skupine sýkorovcov, a následne prebehlo medzi dotknutými skupinami rozdelenie si úloh čo sa týka prípravy vraždy.

Volzová v súčasnosti žije v Nemecku. Podľa obžaloby mala v tom čase spory s Ruskom, ktorý na ňu tlačil, aby mu predala obchodný podiel v Markíze. Sama načas už vtedy odišla do Nemecka, lebo sa tu necítila bezpečne. „Taktiež jej rozprával, že na Slovensku je možné nechať zmiznúť človeka za pár tisíc mariek, opísala, že sa cítila v danom čase sledovaná a z uvedeného dôvodu si dala na byte a vchode do domu urobiť bezpečnostné opatrenia,“ píše sa v obžalobe. K jej vražde napokon nedošlo, keďže Černáka zadržala polícia v inej trestnej veci a Kaštan utiekol zo Slovenska.

Sám Rusko priznal návštevu Černáka v Banskej Bystrici a aj to, že mu ju sprostredkoval Kováčik, ktorý sa mu mal s tým vraj sám ponúknuť. „Avšak ako dôvod návštevy uviedol, že sa od Anny Nagyovej z Úradu vlády SR mal dozvedieť, že poškodená Volzová ho chce dať odstrániť, zdiskreditovať a u obvineného Černáka sa chcel na to iba informovať a opýtať, či mu s tým vie pomôcť. Tvrdenia obv. Ruska ohľadom dôvodov, ako aj okolností predmetného stretnutia s obvinenými Černákom a Kaštanom, boli vyvrátené vykonanými dôkazmi,“ uzatvára prokurátor. Rusko napriek tomu popiera svoju vinu.

Ako rozkladajú Ruskovu obhajobu

Rusko sa mal od Anny Nagyovej dozvedieť, že ho chcú zabiť - Rusko si tak šiel overiť k Černákovi, či to je pravda. V obžalobe však poukazujú na to, že Nagyová poprela, že by takými informáciami disponovala, ako aj to, že sa s Ruskom o tom rozprávala. Tiež bolo zistené, že Nagyová v tom čase ani nepracovala na Úrade vlády, o čo sa Rusko opieral.

Rusko sa snaží presvedčiť, že Volzová mu stále škodila a cítil sa ohrozený - to podľa obžaloby pôsobí doslova komicky. Svedkovia opísali napätú atmosféru v Markíze, ale práve Ruska označili ako toho, kto mal vo vzťahu s Volzovou prevahu. „Čo je v obsahovej zhode s jeho psychologickým profilom, ktorý bol vypracovaný. Poškodená bola svedkami opísaná ako nevýrazná a utiahnutá osoba a práve obv. Rusko bol ten, čo chcel všetko riadiť,“ dodáva.

Smrť Volzovej by podľa Ruska nič neriešila - prokurátor vysvetľuje, že z obsahu zmluvy o Markíze vyplýva, že aj v prípade smrti poškodenej by bola možnosť, ako nadobudnúť jej obchodný podiel druhým spoločníkom.