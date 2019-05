Prehovoril syn Pavla († 51), ktorý zomrel po fatálnej chybe zdravotníkov v Košiciach: Ako mi otca zabili transfúziou

Náhla strata milovaného otca Pavla († 51) ukrutne bolí.

Martin Palčo (22) z Košíc veľmi ťažko prežíva, že stratil dôležitú oporu v živote, ktorá mu bola vždy nablízku. Jeho mama Tatiana (49) pracuje v zahraničí ako opatrovateľka a sestra Petra (24) žije v Prahe. Po otcovej tragickej zámene krvi v Univerzitnej nemocnici L.

Pasteura so slzami v očiach exkluzívne prehovoril pre Nový Čas. Z jeho slov nabiehajú na tele zimomriavky. Aj keď mu život otca už nikto nevráti, fatálne zlyhanie zdravotníkov musí byť mementom pre ostatných, aby sa koncová nemocnica nestala pre pacientov konečnou...

Martinovi sa hovorí len veľmi ťažko, slová plné bolesti mu často uviaznu v hrdle. „Ocko sa staral o všetko, všetko robil pre nás a bez slova. Sústavne nás podporoval a teraz tu už nie je,“ vraví zronený mladý muž, ktorý prišiel o milovaného otca. Strojár Pavol, ktorý jazdil aj na týždňovky, skončil v nemocnici len pár dní po tom, ako pochoval svoju mamu.

„Vyberali mu vodu z pľúc. Bolo to 13. marca, na moje narodeniny. V tento deň operovali aj moju mamku. O tom, že došlo k zámene krvi, sme sa dozvedeli až o dva dni neskôr, keď mu zlyhávali orgány a ležal na ARO. Prvá sa to dozvedela od lekárov mamka a s plačom mi hneď volala do roboty,“ spomína Martin na najťažšie chvíle. Zo zápisnice špeciálnej komisie v nemocnici vyplýva, že Pavlovi namiesto krvnej skupiny 0+ poskytli skupinu B+, čím sa začalo zlyhávanie jeho organizmu.

Tajili, že zomiera

Zdravotníci rodinu podľa Martina informovali iba o tom, že treba čakať. „O päť dní neskôr ocka presunuli na JIS-ku. Vraveli, že sa to zlepší, ale nebola to pravda. Bol pri vedomí, ale o tom, že mu zamenili krv, nevedel. Samotní lekári nám neodporúčali, aby sme mu to povedali a ani sa to už nestihol dozvedieť... Stále nám len pripomínali, že má pľúcny problém, no v jeho tele sa následne tvorila voda v takom množstve, že ho prakticky nafúklo. Napuchol a jeho stav sa prudko zhoršoval.

To, že otec umiera, nám nikto z personálu nepovedal ani raz! Snažili sme sa preňho nájsť inú nemocnicu, lepšiu pomoc a starostlivosť. Uvažovali sme o Vyšných Hágoch, ale aj kvôli nebezpečnému prevozu to zavrhli,“ prezradil Martin ďalšie podrobnosti smutného prípadu.

Odišiel bez rozlúčky

„Otec doslova pred našimi očami chradol a umieral. Veril, že vyzdravie a donekonečna sa pýtal, čo sa to s ním stalo. Lekári ho upokojovali, že sa zbaví vody a o pár dní pôjde domov. Ale on 24. apríla zomrel a ani sme sa s ním nestihli rozlúčiť! Nepočuli sme od nich jediné pekné slovo ľútosti. Až teraz, keď sa tento smutný prípad medializoval,“ vylial si ubolené srdce mladý muž a ticho dodal:„Nie je pravdou, že sú s nami v kontakte. Jediné, čo nám lekári povedali, bolo to, že nechápu, ako mohol po tej výmene krvi prežiť 6 týždňov a nie 20 minút...

O šokujúci prípad zlyhania zdravotníkov sa zaujíma polícia aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. „Otec bol veľmi silný, keď dokázal bojovať o život až 42 dní, no musel sa veľmi trápiť a trpieť, čo sme aj videli. Hoci nám lekári tvrdili, aby sme čakali, že vyzdravie, dočkali sme sa jeho smrti. Nikto konkrétny nám doteraz nepovedal, že sa pomýlil a ani sa nám neospravedlnil. Chceme sa dozvedieť skutočnú pravdu, čo sa vlastne stalo a ako mohli zdravotníci v takej veci pochybiť,“ uzavrel Martin so slzami v očiach.

Prežije pacient so zlou krvou?

Martin Mistrík, hlavný odborník MZ pre hematológiu

- Podanie, lepšie povedané pokus o podanie „nevhodnej“ krvi sa zvyčajne zavčasu odhalí, a nevedie k významnej chorobnosti a úmrtnosti. Spravidla je možné očakávať celkovo priaznivý vývoj tejto komplikácie transfúzie krvi, tu však môžu pristúpiť iné faktory, najmä komorbidity (pridružené choroby) u starších chorých, ktoré sú rozhodujúce pre ich prognózu. V súčasnosti hlavnou príčinou úmrtia v súvislosti s transfúziou krvi je akútne poškodenie pľúc, ktoré zodpovedá za viac ako polovicu úmrtí v USA a Veľkej Británii.

Nárok na odškodnenie

Róbert Bános, advokát

- Odškodnenie pozostalých v dôsledku porušenia právnych predpisov na Slovensku môže podla súdnej rozhodovacej praxe dosiahnuť sumu aj 30 000 € alebo aj viac pre jedného pozostalého. Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy vzniká manželovi a deťom pozostalého.

Neskorá ľútosť?

Ivana Stašková, hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura

- Nemocnica sa rodine ospravedlnila už pri odhalení problému. O celej situácii bola rodina informovaná od začiatku. Opätovne vyjadrujeme hlbokú ľútosť.

Bolo to osobné zlyhanie

Ivana Stašková, hovorkyňa UNLP

- Pochybenie sme priznali na základe výsledkov z vlastného vyšetrovania. Pracovný pomer sme ukončili s dvoma lekármi a jednou sestrou, bol ukončený dohodou. Vedúcich zamestnancov kliniky sa toto pochybenie nedotklo, keďže išlo o osobné zlyhanie jednotlivca. Čo sa týka prijatých opatrení, prepracovali sme systém školení zdravotníckych pracovníkov, zdvojili sme kontroly na klinických pracoviskách, ako aj v krvnej banke. UNLP Košice bude v kontakte s príbuznými, po kompletnom prešetrení prípadu budú príbuzní odškodnení.

Postup pri transfúzii

1. Pacientovi v nemocnici odobrali vzorku krvi na zistenie príslušnej skupiny.

2. Požiadali transfúznu stanicu o krvnú konzervu požadovanej skupiny.

3. Pri transfúzii prebehla ešte tzv. krížová skúška, či pacientovi sedí krvná skupina.

Tu nastala smrtiaca chyba, nik neskontroloval, či sa krvná skupina zhoduje s Pavlovou.