Sagan mu spravil ohromnú reklamu: Čo prichystal dizajnér prestížnych trofejí pre hokejistov?

Slovenský dizajnér Peter Olah je autorom trofejí najznámejších cyklistických pretekov na svete - Tour de France.

Trofeje pre víťazov všetkých kategórií tvorí od roku 2011. Navrhol aj trofeje pre majstrov sveta formuly 1 Michaela Schumachera a Sebastiana Vettela. Už druhý rok zároveň vytvára aj cenu pre najužitočnejšieho hráča MS v ľadovom hokeji.

Tvar trofeje pre najužitočnejšieho hráča MS 2019 je z českého krištáľového skla a pripomína ľadový kryštál. „Kryštalická forma symbolizuje zmrznutú vodu. Vnútri je amorfná, na povrchu je exaktne rezaná, čo symbolizuje ľad a hokej,“ povedal o výrobe trofeje dizajnér Olah. Ten je vo svete známy aj tým, že už deviaty rok navrhuje trofeje najznámejších cyklistických pretekov na svete - Tour de France. Práve s jeho výtvorom Slovák Peter Sagan pobavil celý svet, keď v roku 2015 na pódiu napodobňoval streľbu zo samopalu.

„Keď som videl to virálne video, ktoré kolovalo internetom, tak som sa na tom hneď smial. Na začiatku ma to možno trochu prekvapilo, ale potom mi to prišlo vtipné. Peter je zábavný a bezprostredný človek. S trofejami robí rôzne zaujímavé veci, ktoré mu v ten moment napadnú. Tento jeho počin spravil mojej trofeji neuveriteľnú reklamu. Mne to vôbec neprekážalo. Peťo zabáva ľudí svojským štýlom, čo je v poriadku,“ myslí si Olah.