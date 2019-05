Ladislav Nagy ostane navždy legendou: Takto si ho budú pamätať jeho deti

Definitívny koniec. Ladislav Nagy (39) bol posledným členom zlatého tímu Slovenska z Göteborgu 2002, ktorý ešte pôsobil v reprezentácii ako hráč.

Už skôr však vyhlásil, že táto sezóna bude posledná v jeho úspešnej kariére a slovo dodržal. S fanúšikmi i so spoluhráčmi sa rozlúčil v utorok triumfom 2:1 sn nad Dánskom, keď v nájazdoch strelil víťazný gól. Na rozlúčke mal aj rodinu a deti mu darovali jeho portrét.

Hoci pred šampionátom si Nagy želal rozlúčku v Bratislave, čo by znamenalo, že Slovensko postúpi minimálne do štvrťfinále, napokon bol v utorok podvečer spokojný. Lúčil sa v rodných Košiciach pred vypredanou arénou s víťazným gólom a kapitánskym céčkom na drese. „Bol to nápad kabíny. Nebolo o čom premýšľať, Laco si to zaslúžil,“ uviedol obranca Andrej Sekera, ktorý bol kapitánom od začiatku turnaja. „Na MS sme hrali dobre, užil som si každý zápas, diváci boli fantastickí. Takticky sme to však nezvládli. Pokiaľ ide o moje rozhodnutie, je definitívne. Stačilo, bolí ma všetko,“ uviedol zlatý medailista z MS 2002 a bronzový z MS 2003.

Na ľade si rozlúčku užíval s dcérkou Peťkou, so synom Tomáškom a s manželkou Petrou, ktorej sa poďakoval za podporu. „Vytvorila mi skvelý servis a vďaka tomu som mohol doteraz hrať,“ uznal Ladislav Nagy. Jeho ratolesti mu zase venovali výkres s portrétom, ako ho ony vnímali ako hráča v najcennejšom drese. „Deti dostali v škôlke za úlohu nakresliť hokejistu a naše nakreslili svojho otca,“ povedala pre Nový Čas Petra Nagyová. Dojatý Ladislav Nagy sľúbil, že si kresbu dá zarámovať a zavesí doma na stenu.