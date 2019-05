Na križovatke v Prešove vznikla panika: Autobus plný cestujúcich sa zasekol medzi závorami!

Nechýbalo veľa a došlo by k obrovskému nešťastiu. Kvôli nezodpovednosti vodiča mestskej hormadnej dopravy(MHD) v Prešove boli ohrozené desiatky cestujúcich.

Urýchlene museli vystupovať priamo na koľajniciach, pretože dopravný prostriedok zostal uväznený medzi dvoma spustenými závorami.

Jediným šťastím bolo, že prichádzajúci vlak bol osobný a zastavil na zastávke tesne pred priecestím. Dramatickú situáciu zachytila na video Júlia z Veľkého Šariša. “V utorok o 14.44 som stála pred priecestím. Už z diaľky som videla že bliká červená, tak som zastavila, ako všetci. Oproti išiel autobus, tak som si vravela – to je jasné, zastaví. Ale asi si povedal že to riskne a pridal plyn. V tom momente už bolo neskoro, spadli na neho závory," opisuje dramatické momenty Júlia.

Prichádzajúci vlak začal trúbiť a ľudia sa modlili nech ten vlak nie je nákladný, alebo nech nejde zo smeru, kde nie je zastávka. “Vtedy ľudia vystúpili z áut a išli podržať závory. Vystrašení cestujúci začali rýchlo vystupovať z autobusu, tak sa báli. Iba autobusár tam sedel a nič nerobil. Keď dali závory hore, autobus vyšiel pred ne a ľudia znova nastúpili,” povedala mladá žena.

Zlyhanie šoféra riešil aj Dopravný podnik mesta Prešov(DPMP). “Šoféra sme si predvolali. Povedal, že sa sústredil na cyklistu pred ním, preto si nevšimol červenú a nepočul výstražné znamenie. Ale to by musel byť úplne hluchý. Poradil som mu, nech kúpi sviečku a ide sa pomodliť do kostola, lebo to mohlo skončiť veľmi zle. Zhodou okolností mu končí zmluva v závere mája, takže sme mu ju nepredĺžili. Riešila ho aj polícia. Dali mu fúkať, výsledok bol negatívny,” vysvetlil riaditeľ DPMP, Peter Janus. Prípad riešia aj policajti. “Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá, preverujeme všetky okolnosti prípadu ako aj možnosť, či týmto konaním nebola naplnená skutková podstata trestného činu,” uzavrela prešovská policajná krajská hovorkyňa, Jana Ligdayová.