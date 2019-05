O šampionát je obrovský záujem: Vo fanzónach boli tisícky nadšencov

V doterajšom priebehu 83. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji (10. - 26. mája) navštívilo bratislavskú fanzónu pri Istropolise a košickú fanzónu v Kulturparku dohromady už viac ako 170-tisíc ľudí.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Košickú fanzónu navštívilo od začiatku šampionátu viac ako 70-tisíc ľudí.

Počas stredajšieho voľného dňa budú fanzóny zatvorené. Otvorené budú znovu na štvrťfinálové zápasy vo štvrtok 23. mája, a to od 14.00 h. V Košiciach následne fanzóna ukončí svoju prevádzku a fanúšikom bude k dispozícii už iba fanzóna v Bratislave. Tá bude otvorená v sobotu 25. mája a v nedeľu 26. mája zhodne od 13.00. Vstup do oboch fanzón je až do skončenia hokejového šampionátu zadarmo.

Historicky druhý hokejový šampionát najvyššej kategórie na Slovensku sa teší obrovskému záujmu zo strany fanúšikov aj na tribúnach. Zápasy na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a v košickej Steel aréne doteraz videlo už viac ako 350-tisíc ľudí. Informácie pochádzajú z tlačovej správy organizačného výboru MS 2019.