Jedna z najhorších zločineckých organizácií v Európe skončila: Policajti zhabali aj zlaté tehly

Polícia zatkla 22 podozrivých pri operácii v piatich európskych krajinách a rozbila tak jednu z najhorších zločineckých organizácií v Európe, ktoré stoja za obchodovaním s drogami a nájomnými vraždami. V stredu o tom informoval Europol, policajný úrad EÚ so sídlom v holandskom Haagu.

Operácia s krycím názvom "Ľadoborec", ktorá sa uskutočnila minulý týždeň, viedla k zatknutiu 48-ročného litovského vodcu gangu v Španielsku a ďalších podozrivých v Poľsku, Litve, Španielsku aj Británii, napísala tlačová agentúra AFP.

"Vysoko profesionálny a nebezpečný" gang sa "podieľal na rozsiahlom nelegálnom obchodovaní s drogami a cigaretami, nájomných vraždách a praní špinavých peňazí", vďaka čomu mal za posledné dva roky čistý zisk odhadom 680 miliónov eur, dodal Europol.

Na raziách v 40 nehnuteľnostiach sa zúčastnilo okolo 450 policajtov; zhabali osem miliónov eur v hotovosti, diamanty, zlaté tehly, klenoty a luxusné vozidlá, ale našli aj utajené priestory a priehradky využívané na pašovanie drog.

Gang zarobil najviac peňazí pašovaním drog a cigariet do Británie a potom získanú peňažnú hotovosť pašoval do Poľska, kde ju prepieral v zmenárňach - následne peniaze investoval do nehnuteľností a pozemkov v Španielsku a iných krajinách.

Operácia, na ktorej sa podieľala estónska polícia, prebehla 15.-16. mája a bola zatiaľ "najväčšia svojho druhu v Európe proti takejto zločineckej organizácii", informoval Europol. Organizovaná skupina využívala "špeciálne šifrovacie komunikačné zariadenia" a metódy proti sledovaniu, aby bola vždy o krok pred políciou, doplnil Europol.