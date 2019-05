Vyjednávania nepomohli: Zamestnanci košického dopravného podniku štrajkujú

Ostrý štrajk zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) trvá v stredu od 8.00 do 12.00 h.

Niektoré linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) nepremávajú, stoja na konečných zastávkach. Podľa odborárov sa do stredajšieho štrajku nezapojili len vodiči, ale aj zamestnanci z úseku údržby či technicko-hospodárski pracovníci. Ako povedal primátor Jaroslav Polaček, vedenie mesta a DPMK sa snažia zmierniť dosah štrajku na cestujúcu verejnosť. Preto je napríklad zabezpečená náhradná doprava s označením "H", ktorá premáva do košických nemocníc a mestská polícia má na zastávkach MHD o štrajku informovať cestujúcich o tom, že v prípade výpadku spoja musia zvoliť inú alternatívu dopravy.

Pripomenul, že štrajk môže problém spôsobiť nielen seniorom, ale aj maturantom. V Košiciach je v stredu aj Čokoládová tretra, v rámci ktorej sa do atletických súťaží zapájajú žiaci všetkých základných škôl. "Mrzí ma, že budú mať problém dostať sa na túto súťaž, na ktorú sa pripravovali niekoľko mesiacov. Preto riešime aj školské autobusy," povedal. Električkové linky R1 a R7 majú premávať podľa platného grafikonu.

Primátor tvrdí, že odborári zorganizovali už druhý nezákonný štrajk. Vedenie DPMK predtým uviedlo, že voči tým, ktorí sa do neho zapoja, preto vyvodia osobnú zodpovednosť. Odborári to považujú za zastrašovanie a argumentujú, že o zákonnosti alebo nezákonnosti môže rozhodnúť len súd. Za porušenie zákona mesto považuje to, že nebola dodržaná lehota o oznámení štrajku, a to aspoň tri pracovné dni vopred pred jeho konaním, "aby nielen samospráva, ale aj integrovaný záchranných systém stihol predísť vážnym následkom štrajku".

"Štrajkový výbor zasadol v piatok (17. 5.) a pokiaľ ideme podľa ústavy, nemáme povinnosť oznamovať to tri dni vopred," povedal predseda Základnej odborovej organizácie vodičov MHD pri DPMK Ivan Horváth. Verí, že štrajky nebudú pokračovať a dozvedia sa čiastkové ozdravné opatrenia.My sme v pondelkovom (20. 5.) stretnutí s generálnym riaditeľom DPMK (Vladimírom Padyšákom, pozn. TASR) jasne deklarovali, že nemáme problém počkať do 1. júla tak, ako to primátor sľúbil. Ale takisto máme právo na prístup k informáciám a chceli by sme vedieť, aké tie ozdravné procesy sa vykonávajú, pretože informácie zvnútra firmy, ktoré mám a sledujem ako zamestnanec, sú trošku iné," dodal.

Primátor mesta na minulotýždňovom protestnom zhromaždení verejne deklaroval, že 1. júla predstúpi pred verejnosť a zamestnancov DPMK a ponúkne riešenie situácie, respektíve predstaví systémové opatrenia. "Chceme predložiť štvorročné ozdravenie nielen dopravného podniku, ale aj postupné zvyšovanie platov. Je našim cieľom zmierniť sociálne napätie a hovorím to už niekoľko mesiacov. Mrzí ma, že niektorí to nechcú vidieť a počuť", uviedol.

Odborári nevidia problém v tom, aby primátor verejne deklarovaný prísľub dal aj písomne. "To odznelo v zápisnici z pondelkového stretnutia - chceme podpísaný papier, v ktorom má byť suma za zaplatenie služby vo verejnom záujme, ktorú zamestnanci DPMK vykonávajú," uviedla predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová. Podľa Polačeka ide o dokument, ktorý neexistuje. "Ak chcú, aby som niečo podpísal, v prvom rade by to mali predložiť. Na druhej strane nevidím dôvod dávať písomné záruky, pretože som sa ako primátor tohto mesta zaručil svojím slovom, verejným prísľubom," uzavrel.