Braňo Záhradník pod papučou? Bez okolkov povedal, čo mu napísal Boris Kollár, manželka sa len smiala

Od detí sa nehnú ani na krok! Manželia Daniela a Braňo Záhradníkovci sú dokonalo zohratý pár. Spoločne totiž vychovávajú dvoch synov, päťročného Maťka a takmer dvojročného Jakubka, a vyzerá to tak, že úlohy majú perfektne rozdelené. A hoci starostlivosť o dvoch chlapcov vie dať poriadne zabrať, deti nenechali v cudzej opatere nikdy dlhšie ako deň. Ako nám však s úsmevom prezradili, sem tam je to pre oboch poriadne frustrujúce a už sa tešia, keď budú mať chvíľku pre seba. No dozvedeli sme sa toho však ešte omnoho viac!