Lucia Hurajová ukázala bývanie v centre Bratislavy: Uvidíte knižnicu, budete ticho závidieť

Ako vraví, je mestský typ človeka a do rodinného domu niekde ďaleko od centra by ju nik nedostal. Herečka Lucia Hurajová (42) býva takmer celý svoj dospelý život v bratislavskom Starom Meste, momentálne už tretí rok kúsok od Grasalkovičovho, respektíve Prezidentského paláca.

Byt, v ktorom žije spolu s manželom Richardom, šesťročným synom Maximiliánom a s dvojročnými dvojičkami Izabelou a Sofiou, má okolo 120 štvorcových metrov. Nachádza sa na najvyššom podlaží, a tak z neho vidieť aj Bratislavský hrad. Ako dlho v ňom však päťčlenná rodina zostane, je otázne... „Premýšľame nad tým, že by sme išli inde,“ prizná Lucia, no zároveň dodá: „Som mestský typ človeka a určite sa mi nechce ísť do domu. V dome som sčasti vyrastala, lebo som veľa času trávila u starých rodičov, bolo tam fajn, ale vždy som sa v ňom bála. Viac tam cítim osamelosť a určitú neistotu, ktorú v byte z nejakého dôvodu necítim.“ Ak sa teda bude sťahovať, tak len o pár ulíc ďalej. „Určite, celý svoj dospelý život bývam v Starom Meste, takže už by som sa z centra nechcela hýbať,“ vysvetľuje.

Detská herňa

Na prvý pohľad je jasné, že byt slúži zároveň ako veľká detská herňa. Hračky sú v kuchyni aj v obývačke. „Áno, máme to tu ako jeden veľký detský kútik,“ smeje sa pani domáca, známa napríklad z komediálneho seriálu Jojky Som mama.

Pravda však je, že hračky sú pekne upratané popri stenách. „Každý večer je tu takto upratané,“ prízvukuje. „Všetci môžu ísť spať, ale ja nejdem, kým sa neuprace, to by som psychicky nezvládla. Aj deti tak učím, aby sa na druhý deň nezobúdzali do neporiadku.“ U dvojičkách ešte však chvíľu potrvá, kým budú brať mamine pravidlá vážne. „Dcéry mi zatiaľ naozaj nepomáhajú. U nás je to v rámci predsudkov naopak - syn je ten, ktorý spolu so mnou viac dbá na poriadok, aby veci boli na svojom mieste. Ale dcérky sú ešte maličké, to by sme od nich chceli naozaj veľa.“

Dievčatá zatiaľ nemajú ani svoju detskú izbu. „Sú v spálni, navykli si spávať vo veľkej posteli a je to super,“ smeje sa herečka. „Som tak osemkrát v noci hore, minimálne. Neviem, kedy sa to skončí, v tomto smere som veľmi intuitívna, vidím, že ešte ma veľmi potrebujú, aj sa hrajú na to, že sú mnou - držia po dve bábiky a všade s nimi chodia. Čakám na ich rozhodnutie, kedy už budú chcieť byť samy vo svojej izbe.“

Kráľovstvom je knižnica

Pokiaľ ide o obľúbený kútik Lucie Hurajovej, ten sa nachádza v obývačke. „Mojím najväčším kráľovstvom je moja knižnica. Priznám sa, že časť kníh ostáva v spálni, lebo táto knižnica ich už nedokáže pojať. Takže ak je niečo na programe, je to ďalšia knižnica...“ Stíha popri troch deťoch čítať? „Určite sa o to snažím. Nehovorím, že som prečítala všetky knihy, ktoré máme doma, ale čítam, keď sa dá, napríklad keď chodíme na divadelné zájazdy, tak si so sebou beriem aj tri-štyri knihy.“

Balkón ako dekorácia

Ako sme sa dozvedeli, v jednej veci Lucia nie je typickou ženou. Nemá potrebu neustále v byte niečo prerábať a premiestňovať... „Práve naopak, som človek, ktorý je konzervatívny, a tak veľmi dlho zotrvávam na niektorých veciach - niektoré mám veľmi rada práve preto, že sú okolo mňa roky,“ vysvetľuje a možno práve preto ju fascinujú starožitnosti. „Áno, mám ich rada,“ priznáva. „Ale skôr v kombinácii s moderným štýlom. Pokiaľ ide o bývanie, uprednostňujem jednoduché čisté línie, tlmené farby - bielu, béžovú, sivú, drevo - aby to nepôsobilo chladno. A do toho doplnky: starožitnosti, detské hračky, kvety. Kvety milujem, dávajú bytu farby.“

A miluje tiež svoj balkón. „Je presne taký, ako potrebujem, dávam si na ňom kávičku. Som človek, ktorý má balkón ako dekoráciu, mám tam kvety, maličkú príručnú záhradku s bylinkami. Viem si predstaviť tento byt s terasou, ale terasa je v Starom Meste veľmi drahá záležitosť...“ dodáva.