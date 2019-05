Ruská mašina zapla naplno: Hviezdni Švédi dostali výprask

Hokejisti Ruska zvíťazili nad hráčmi Švédska 7:4 v utorňajšom záverečnom zápase základnej B-skupiny na 83. majstrovstvách sveta (10. - 26. mája).

"Zborná" mala pomalší rozbeh a v prvej tretine ťahala za kratší koniec. Škandinávsky tím bol strelecky aktívnejší, z čoho vyplynul aj otvárací gól stretnutia z hokejky Gabriela Landeskoga. Po zmene strán sa však hral diametrálny odlišný hokej. Rusi ovládli ľadovú plochu a nastrieľali šesť gólov.

V 35. min prekvapil švédskeho brankára Jacoba Markströma po vhadzovaní Kirill Kaprizov a v závere prostredného dejstva využili medzery v defenzíve súpera Michail Grigorenko s Jevgenijom Malkinom. "Tri korunky" v poslednej tretine nezdramatizovali priebeh duelu, no tromi presnými zásahmi ešte upravili skóre. Dobre chytajúceho Andreja Vasilevského postupne prekonali William Nylander, Oliver Ekman-Larsson aj John Klingberg, na opačnej strane skóroval obranca Dmitrij Orlov.

Rusi ovládli tabuľku bratislavskej B-skupiny s 21 bodmi za sedem víťazstiev. Druhú priečku s jedinou prehrou obsadili Česi a Švédi sa museli uspokojiť s treťou pozíciou. Zo štvrtého miesta prešli do vyraďovacej fázy Švajčiari.

Majstrovstvá sveta 2019 v ľadovom hokeji - B-skupina - Bratislava - utorok:

Švédsko - Rusko 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Góly: 8. Landeskog (M. Pettersson, E. Pettersson), 53. W. Nylander (Wennberg), 57. Ekman-Larsson (E. Pettersson), 59. Klingberg (Ekman-Larsson, W. Nylander) - 21. Anisimov (Gusev, Kučerov), 25. Dadonov (Sergačov, Kuznecov), 29. Ovečkin (Malkin, Chafizullin), 35. Kaprizov, 38. Grigorenko, 38. Malkin (Zadorov, Dadonov), 53. Orlov (Barabanov, Telegin)

Vylúčení: 1:3 na 2 min, navyše Hörnqvist (Švéd.) 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Gouin (Kan.), Hribik (ČR) - McCrank (Kan.), Ondráček (ČR), 9085 divákov

Zostavy:

Švédsko: Markström - J. Klingberg, Ekman-Larsson, A. Larsson, Ekholm, M. Pettersson, E. Gustafsson, Hägg, Krüger - Hörnqvist, Wennberg, W. Nylander - E. Pettersson, E. Lindholm, Landeskog - A. Kempe, Lander, Eriksson - Lindblom, Bratt, Rasmussen

Rusko: Vasilevskij - Nesterov, Sergačov, Orlov, N. Zajcev, Chafizullin, Gavrikov, Zadorov - Dadonov, Malkin, Grigorenko - Kaprizov, Kuznecov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, N. Gusev - Barabanov, Andronov, Kovaľčuk - Telegin

Konečná tabuľka B-skupiny:

1. Rusko 7 7 0 0 0 36:7 21 - postup do štvrťfinále

2. Česko 7 6 0 0 1 39:14 18 - postup do štvrťfinále

3. Švédsko 7 5 0 0 2 41:21 15 - postup do štvrťfinále

4. Švajčiarsko 7 4 0 0 3 27:14 12 - postup do štvrťfinále

5. Lotyšsko 7 3 0 0 4 21:20 9

6. Nórsko 7 2 0 0 5 19:33 6

7. Taliansko 7 0 1 0 6 5:48 2

8. Rakúsko 7 0 0 1 6 9:40 1 - zostup do A-skupiny I. divízie