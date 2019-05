Rázny odkaz kapitána Sekeru: Nehrá sa na krásu, ale na body

Kapitán Andrej Sekera (32) sa poďakoval celému tímu za predvedené výkony, ale hokejový šampionát na Slovensku rozhodne nehodnotil ako úspešný.

Dlhoročný reprezentačný obranca síce v utorňajšom záverečnom súboji proti Dánom prepustil kapitánske "C" lúčiacemu sa Ladislavovi Nagyovi, no výkony Slovákov zhodnotil ako pravý kapitán. Bez výhovoriek, s dávkou pochvaly, ale aj kritiky.

"Sme radi, že sa Laci Nagy mohol rozlúčiť víťazstvom na domácom ľade. Bol to zážitok, škoda len, že nie s lepším výsledkom... Krajšie by bolo, keby sme dnes boli niekde inde. Hrali sme lepší hokej, než ako sme nakoniec skončili. Som však hrdý na všetkých hráčov za to, čo tento rok odviedli v reprezentačnom drese. Nechali srdce v každom zápase a najmä po ťažkých prehrách v záverečných minútach sa dali dokopy, aby to bolo v ďalšom stretnutí lepšie," povedal Andrej Sekera po poslednom víťaznom súboji proti Dánom (2:1 sn).

Slováci zo siedmich zápasov košickej A-skupiny vydolovali 11 bodov, ale na postup do štvrťfinále to nestačilo. Na ten bolo treba zvládnuť aspoň jednu pokazenú koncovku zo zápasov proti Fínom, Kanaďanom či Nemcom. Najmä dva inkasované góly od Nemcov a šokujúci obrat z 2:1 na 2:3 zasadil najväčší úder štvrťfinálovým ambíciám slovenského tímu.

"Hrali sme dobre, nehrá sa však na krásu, ale na body. A tie sme nezískali. Systém v reprezentácii je nastavený dobre, ale doma v lige to nie je dobré. Tréner Craig Ramsay odviedol za dva roky superdžob, ale treba vychovať celú jednu generáciu hráčov. Za dva roky sa dá urobiť veľa práce, ale treba najmä systematickosť," poznamenal Sekera.

Obranca Edmontonu v NHL je skvelý príklad poctivého hráča aj reprezentanta. Na svojom ôsmom svetovom šampionáte sa dostal medzi trio ocenených najlepších hráčov Slovenska. Odkorčuľoval v priemere 22:54 min na zápas, najviac spomedzi celého slovenského tímu. K ofenzívnej stránke domáceho vystúpenia prispel dvoma gólmi a tromi asistenciami. "Aj keď som naznačil spokojnosť s hrou, výsledok sa nedostavil. Chceli sme skončiť inde ako na deviatom mieste. S Nemeckom to bol najdôležitejší zápas, ale mohli sme vyhrať aj proti Fínom a Kanaďanom," dodal Andrej Sekera.