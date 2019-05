Šokujúce správy od Jána Lašáka: Craig Ramsay končí na lavičke Slovenska

Craig Ramsay pravdepodobne nebude pokračovať na lavičke slovenskej hokejovej reprezentácie v nasledujúcej sezóne.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Po utorkovom zápase Slovákov proti Dánom (2:1 po sam. nájazdoch) na domácich 83. majstrovstvách sveta to povedal tréner brankárov Ján Lašák.Slováci na šampionáte nepostúpili do štvrťfinále a po utorkovom triumfe sa v košickej Steel aréne rozlúčil s hráčskou kariérou útočník Ladislav NagyMladíkov naučil neskutočné množstvo vecí. Ukázal im, ako má vyzerať hokejista profesionál. Boli to úžasné dva roky," povedal Ján Lašák.

Kanaďan Ramsay ako tréner aj generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan mali zmluvu len do konca aktuálnych MS. "Neviem, či je to definitívna informácia. Môj aj jeho kontrakt sa končia. Myslím si, že po júnovom kongrese SZĽH bude nový prezident a ten si vyberie možno nového generálneho manažéra, ten zase trénera. Všetky tieto veci sa budú riešiť v lete, o mesiac či dva," prezradil Šatan. Už dlhšie sa v zákulisí hovorí o tom, že na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja by mohol kandidovať aj Šatan. "Zatiaľ nebol čas uvažovať nad tým, či budem kandidovať aj ja. Nemal som na to čas. Uvidíme, akí kandidáti sa prihlásia," pokračoval Šatan.

Ramsayho prínos pre reprezentáciu Slovenska bol podľa kapitána majstrov sveta z roku 2002 obrovský. "Želal som si, aby jeho práca bola korunovaná postupom do štvrťfinále. Práca Craiga Ramsayho sa ukázala na našom tíme. Dostával som komplimenty od manažérov iných výberov, zaznamenali tú zmenu. Videli, že máme mnoho mladíkov, ktorí nie sú len do počtu. To, ako sa zmenila reprezentácia, by mohli prebrať aj naši kluboví tréneri na rôznych úrovniach. Ukázal smer, akým kráča moderný svetový hokej. Hrajú ho všetci, ktorí chcú byť úspešní," dodal Šatan.