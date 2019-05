V agónii nespoznávalo vlastných rodičov: Dievčatko prežilo peklo po tom, čo sa bežne stáva aj vám

Niekedy človek môže dostať ťažkú chorobu aj z vecí, ktoré sú inokedy bežné. To je aj prípad maličkej Američanky Lauren (7), ktorá sa nakazila po uštipnutí komárom.

"Mala horúčku takmer 41 stupňov. Utekali sme do nemocnice, kde povedali, že má len obyčajný zápal močových ciest a predpísali jej antibiotiká," povedala pre médiá jej matka Holly. Problém však nastal, keď sa vrátili domov. "Začala byť čudná, postupne bola čoraz nervóznejšia. Kričala, že chce vodu, a keď som jej ju priniesla, zahodila pohár preč." V agónii ani nespoznávala vlastných rodičov a bola zmätená. Ako píše web Metro, nasledovala ďalšia urgentná návšteva nemocnice. Tam sa všetko ešte viac zhoršilo. "Museli jej dať sedatíva, aby sa upokojila. Pár hodín predtým jej brali krv bez problémov, teraz sa však vzpierala."

Po krvných testoch jej bola diagnostikovaná veľmi raritná forma encefalitídy, ktorú dostala kvôli uštipnutiu komárom. "Ani sme si nevšimli, že sa jej niečo také stalo," povedala matka, ktorá pripomenula fakt, že niektoré deti takéto ochorenie prečkajú len jednoduchou chrípkou a iné majú priebeh oveľa ťažší. Lauren musela bojovať ďalej. "Dva dni po tom, ako prišla do nemocnice, mala silný záchvat. Kričala, bola dezorientovaná, jej oči sa jej prevracali do hlavy a mala silný pulz." Doktori vtedy mladej mamičke povedali, že jej dcérka bude mať trvalé následky. "Bolo mi to jedno, pokiaľ žila, bolo mi všetko jedno."

"Keď ju prepustili z nemocnice, nespala som asi dva týždne viac ako pár hodín. S manželom sme kúpili monitor, na ktorom sme ju počas noci sledovali." Holly sa totiž bála, že sa jej bojovníčke záchvaty vrátia. "Krôčik po krôčiku sa spamätávame. Zdá sa mi, že je už takmer rovnako veselá ako predtým." Holly sa teraz rozhodla šíriť posolstvo, ktoré má pomôcť iným mamičkám v podobne ťažkých situáciách.