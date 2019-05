Známy podnikateľ Kmotrík pár hodín pred súdom: Priznal, že spoluvlastní dcérsku firmu vodární

Známy podnikateľ Ivan Kmotrík (60) sa priznal, že spoluvlastní dcérsku firmu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Infra Services. Informoval o tom denník Sme s tým, že Kmotríkova firma Grafobal Group development bola do zoznamu akcionárov Infra Services zapísaná iba v pondelok popoludní.

V utorok začalo na Okresnom súde Žilina pojednávanie, na ktorom vypovedal aj Ivan Kmotrík o privatizácii BVS v rokoch 2011 a 2012. Súd podľa denníka Sme vyšetruje, kto je skutočným vlastníkom Infra Services, keďže Kmotrík zatiaľ v schránkovom registri nefiguruje ako konečný vlastník.

„Nikdy som sa netajil svojím záujmom investovať do bratislavskej vody, ale do tohto momentu neboli tieto akcie na predaj,“ vyhlásil Kmotrík, ktorý prostredníctvom svojej firmy Grafobal Group development nadobudol v pondelok 49-percentný podiel akcií v spoločnosti Infra Services, ktorá je dcérskou firmou BVS.

Doteraz 49-percentný podiel vo firme vlastnil štátny tajomník rezortu dopravy Peter Ďurček, ktorý ako advokát kedysi pracoval pre Kmotríkovu firmu Grafobal Group. Ak by súd firmu z registra vymazal, BVS by mohla vypovedať nevýhodnú zmluvu na údržbu vodovodov a kanalizácií, podľa ktorej ide do Infra Services každoročne 40 miliónov eur a platí do roku 2022.

„Naša dcérska spoločnosť Grafobal Group development sa dohodla na kúpe akcií so spoločnosťou Hedin (kde je vedený ako akcionár Peter Ďurček) dňa 20. mája. Hodnota transakcie nebude zverejnená,“ podotkol hovorca spoločnosti Peter Kresánek. Dôvodom akvizície je podľa jeho slov vízia zlepšenia služieb pre bratislavské vodárne a ďalších klientov spoločnosti Infra Services.