Starosta Petržalky vymyslel bič na obyvateľov bez trvalého pobytu: Budú platiť 300 € za škôlku?

Môže to urobiť?! Starosta Petržalky Ján Hrčka chce presadiť nové všeobecne záväzné nariadenie.

Podľa neho by všetci, ktorí nemajú trvalý pobyt v tejto mestskej časti, no deti sem vozia do škôlky, za ňu platili mesačne 300 €, zatiaľ čo pre tamojšie rodiny sa nezmení takmer nič. Hrčka chce takýmto spôsobom zabrániť, aby sa do škôlky prijímali deti „po známosti“. Zisťovali sme, či je takýto postup v súlade so zákonom a akým spôsobom sa môžu dotknutí rodičia ohradiť.

Ostrej kritike sa starosta mestskej časti Petržalka zrejme nevyhne. Kvôli všeobecne záväznému nariadeniu, podľa ktorého by rodičia škôlkarov bez trvalého pobytu v Petržalke mali od septembra zaplatiť 300 € mesačne, sa na sociálnej sieti rozprúdila búrlivá diskusia.

Ťažké srdce na starostu má aj mamička Beatrica (32), podľa ktorej ide o nepremyslené riešenie, keďže v mieste trvalého bydliska veľakrát nechcú deti vziať pre nedostatok miest. „Za 300 eur už môžem zaplatiť škôlku na oveľa vyššej úrovni,“ vraví nespokojne. Miestni, naopak, iniciatívu Hrčku vítajú. „Mám kamarátov, ktorým sa deti do škôlky nedostali, pretože bol plný stav, a to od nej bývajú 20 metrov,“ vraví rozhorčený otecko Boris, ktorý síce zatiaľ škôlku nevyužíva, ale v budúcnosti ho to čaká.

Starosta sa pre radikálne riešenie rozhodol po neúspešnom stretnutí s riaditeľkami materských škôl, ktoré sa odmietli riadiť jeho inštrukciami. „Žiadal som, aby boli prijaté deti, ktoré majú k 1. 1. 2019 trvalý pobyt v Petržalke a k 31. 8. 2019 majú aspoň tri roky,“ povedal Hrčka, ktorý dodal, že od viacerých sa mu ušla studená sprcha. Riaditeľky sa totiž odmietli riadiť odporúčaniami a deti chcú naďalej vyberať podľa vlastného uváženia.

„Z môjho pohľadu môže ísť o nezákonný poplatok, aj keď nikde v zákone nie je uvedené, koľko peňazí si môže mestská časť žiadať,“ myslí si advokát Róbert Bános. Únia materských centier mastnú sumu pre mimopetržalské deti považuje za absolútne prekročenie hranice legislatívneho rámca. „Chápeme pohnútky, aj to, že samospráva chce týmto krokom zvýhodniť svojich obyvateľov. Ak by sa však k takému riešeniu pridali aj iné mestské časti, mohlo by dôjsť k neúnosnej situácii,“ myslia si s tým, že korupcia by sa podľa nich mala riešiť inými nástrojmi.

V zákone to nie je uvedené

Róbert Bános, advokát

Z môjho pohľadu môže ísť o nezákonný poplatok, aj keď nikde v zákone nie je uvedené, koľko peňazí si môže mestská časť žiadať. Oni si zadali konkrétnu sumu. Aby sa vyhli diskriminácii, že poplatok v tejto výške zaplatia iba tí, ktorí majú trvalý pobyt mimo Petržalky, tak to mohli obísť tak, že poplatok je povinný zaplatiť každý a na základe žiadostí jednotlivcov im ho môžu odpustiť, ak spĺňa jú stanovené kritériá. Rodičia majú možnosť obrátiť sa so svojím podnetom na prokuratúru. Je to ale veľká dilema, či to prejde, alebo neprejde.

Ako to bude v praxi