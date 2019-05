Košičania prehovorili o hrôze na parkovisku: Obrovský požiar zničil 14 áut, vybuchovali pneumatiky

Zostali im už iba oči pre plač! Požiar luxusného auta na košickom sídlisku Ťahanovce, ktorý vznikol z doposiaľ neznámych príčin, zachvátil aj ďalších 13 vozidiel.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Oheň a vybuchujúce pneumatiky zobudili domácich v utorok o pol štvrtej ráno. Niektorým majiteľom áut sa podarilo ich tátoše včas preparkovať. Napriek tomu, že hasiči boli o pár minút na mieste, ich zásah komplikovali ťažko prejazdné ulice. Po uhasení požiaru sa mnohým naskytol žalostný pohľad. Sedem áut na parkovisku zhorelo do tla. Väčšina poškodených už teraz tuší, že odškodnenie od poisťovne nedostanú.

Utorkový požiar zachvátil sedem áut a ďalších sedem poškodilo sálavé teplo. Podľa predbežných odhadov škoda sa vyšplhala na vyše 113-tisíc €. Z parkoviská šľahali plamene do obrovskej výšky. Hasenie však komplikovali úzke ulice plné odparkovaných áut a požiarnici sa s technikou k miestu požiaru nevedeli dostať.

Oheň hasili vyše 150 metrov dlhé naťahané hadice. „Požiar sme dostali pod kontrolu v krátkom čase. Zatiaľ predpokladáme úmyslené podpálenie, ale to ukáže až ďalšie vyšetrovanie,” informoval Tomáš Berzétei, okresný riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.

Košičan Lukáš mal šťastie v nešťastí. Na jeho aute značky Fiat Punto obhoreli plasty a lak na ľavej časti karosérie. „Požiar som z okna nevidel. Ľudia i policajti nás začali zvolávať, no preparkovať som už nestihol. Auto je pojazdné, ale celý ľavý bok mám obhorený,” povedal Lukáš.

Keď prišli, bolo neskoro

Oveľa horšie ako Lukáš dopadla Zuzana. Ešte večer sa tešila, že mala kde zaparkovať svoju staršiu Corollu aj Fiat Scudo, no obe vozidlá zhoreli. „Keď sme počuli výbuchy, vybehli sme von, no už nebolo pomoci. Prišli sme o firemné autá na rozvoz tovaru,” uviedla zronená Zuzana. V dodávke za asi 12-tisíc € jej zhorelo aj náradie a materiál za približne 5-tisíc €. So zármutkom fotila na parkovisku obhorený vrak svojho Peugeota aj Lenka.

„Od skorého rána sme hore, je to obrovská tragédia. Zasiahlo to veľa rodín, ktoré tieto autá potrebovali do práce či kvôli deťom,” dodala s tým, že hoci majú povinné zmluvné poistenie (PZP), náhradu škody sa zrejme nedočkajú.Všetky vraky by mali byť v stredu ráno odtiahnuté a mestská časť následne zabezpečí vyčistenie parkoviska,“ povedal miestny starosta Miloš Ihnát, ktorý asistoval poškodeným. Kto to však zaplatí, zatiaľ nie je jasné. Príčinu požiaru vyšetruje polícia a vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin poškodzovania cudzej veci.

Riziko sa môže pripoistiť

Matej Neumann, hovorca Union poisťovne

Požiar vozidla je živelné riziko zahrnuté štandardne v havarijnom poistení vozidla. Ak nemáte havarijné poistenie, je možné dojednať toto riziko aj v povinnom zmluvnom poistení.