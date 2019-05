S Laudom († 70) sa stretli viacerí Slováci: O čom s Nikim hovorila Vinczeová či pretekár Studenič?

Odišla ďalšia športová legenda. Tí, ktorí mali možnosť ocitnúť sa v blízkosti Nikiho Laudu (70), hovoria o ňom ako o silnej a inšpiratívnej osobnosti.

Mnohí Slováci možno ani netušili, ako pomáhal našej krajine pri plnení si sna o pretekoch formuly 1 alebo to, na ktoré nám pomáhal získať licenciu. Ako si na slávneho pretekára spomínajú majster športu Dodo Studenič, známy športový fotograf Martin Trenkler či moderátorka Adela Vinczeová?

Pôsobil na mňa ako silná osobnosť

Adela Vinczeová (38), moderátorka Otvoriť galériu Adela Vinczeová s ním mala možnosť pred 7 rokmi robiť rozhovor. Zdroj: aav Viedla som s ním rozhovor v rámci jednej konferencie, pamätám si, ako hovoril o podnikaní. Ako si sám povedal, že keď všetci idú jedným smerom, on pôjde opačným a ako mu to zafungovalo... Pôsobil na mňa ako silná, inšpiratívna osobnosť s nohami pevne na zemi. Som vďačná, že som sa s ním mohla stretnúť.

Pomohol aj Slovensku

Jozef Studenič (67), prezident automobilovej federácie Otvoriť galériu Studenič obdivoval Laudu ako pretakára aj podnikateľa. Zdroj: anc Stretol som sa s ním niekoľkokrát. Pri rozhovoroch sme preberali nielen automobilové veci, ale ja som sa zaujímal aj o jeho biznis s aerolinkami. Jeho vždy bavili lietadlá a hovoril, že od silných motorov z formuly je najbližšie práve k tomu. A urobil dobre, jeho letecké spoločnosti boli fakt špička, čo som s nimi mal možnosť cestovať.

V posledných rokoch bol poradcom vo formule 1 a všetci si ho tam ne smierne vážili. Pomohol aj Slovensku. Bol náš konzultant, pomohol nám pri schválení autodromu formuly 1 v Piešťanoch, čo znamenalo, že tu môžeme usporadúvať takéto preteky.

Bojoval za nás v Paríži a licenciu nám schválili na 15 rokov, bohužiaľ, vypršala v roku 2015. Bol to úžasne milý človek a na tom, čo sa mu stalo, je obdivuhodné, ako sa z toho dokázal dostať. Je to obrovská strata pre športový svet.

Mal svoj vlastný svet

Martin Trenkler, fotograf Otvoriť galériu Známy fotograf stretával Nikiho na pretekoch. Zdroj: fb S Nikim som sa stretával od roku 2002 na všetkých pretekoch. Bola to veľká osobnosť, pre nás všetkých to bol šok, keď sme sa dozvedeli tú smutnú správu. Lauda budil pozornosť všade, kde sa objavil. Napriek tomu však nie je pravda, čo sa o ňom rozpráva. Vôbec nebol uzavretý voči ostatným.

Skôr mal svoj vlastný svet, kde si žil. Inak bol veľmi ochotný. Nikdy neodmietol žiadosť o autogram či selfie. Všetci sme sa tešili na jeho návrat, pretože to vyzeralo tak, že sa dáva zdravotne dokopy. O to viac nás jeho smrť zaskočila. Obzvlášť v jeho stajni, Mercedese, to prežívajú ťažko.