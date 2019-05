Z vraždy Tomáša († 16) obvinili najlepšiu kamarátku: Zarážajúce slová susedov o správaní Judity

Brutálna vražda Tomáša († 16) otriasla všetkými Žilinčanmi.

Nikto si nevie vysvetliť, ako mohlo také jemné žieňa ako Judita (16) podľa polície chladnokrvne zavraždiť svojho najlepšieho kamaráta Tomáša(† 16), ktorému mala zasadiť nožom až 21 rán. Judita totiž pôsobila na kamarátov, spolužiakov, učiteľov i susedov ako milé dievča, ktoré by nedokázalo ublížiť ani muche. Za Tomáša už v kostole odslúžili aj zádušnú omšu, pri ktorej si mali jeho rodičia podať ruky s mamou Judity.

Tínedžerka Judita žila s mamou Katarínou v luxusnom byte s rozlohou 250 štvorcových metrov. Jej mama pracuje na Obchodnej akadémii v Žiline ako učiteľka angličtiny. Zároveň pôsobí v škole aj ako koordinátorka prevencie, ktorej pracovnou náplňou je vystríhať študentov pred drogami. Po strašnej tragédii si Katarína zobrala dovolenku. Podľa tamojších žiakov je príjemnou pedagogičkou, no veľmi prísnou mamou.

Čo sa stalo v byte?

V osudný deň mala Judita dohodnuté stretnutie so svojím kamarátom Tomášom v ich byte na šiestom poschodí na ulici Za plavárňou. Juditina mama nebola doma, a tak mali celý byt len pre seba. Judita sa s Tomášom takto stretávala napriek tomu, že mala svojho priateľa Jakuba. S Tomášom vraj boli ako brat a sestra. „Ja keby som mal priateľku, asi by sa mi nepáčilo, že za ňou chodí iný chlapec rovno domov. Podľa mňa ju miloval a to bol zrejme Juditin skrat,“ myslí si sused z bytovky a na osudný deň si spomína takto: „Judita vyšla z bytu a ruky mala od krvi. Búchala a zvonila na susedove dvere, pričom hovorila, že došlo k strašnej tragédii, aby zavolali záchranku..."

Väčšina susedov sa zhodla v tom, že Judita bola v inkriminovaný deň mimoriadne pokojná a nebol na nej vidieť žiadny stres ani nič podobné. „Do sanitky prišla po svojich a sedela tam úplne pokojná,“ prezradil sused. Nikto zo sídliska si nevie vysvetliť, z akého dôvodu mohla na Tomáša zaútočiť. Práve tínedžerka si údajne mala vymyslieť historku, že do bytovky prišiel odpočtár elektriny, ktorý ju sexuálne napadol.Tomáš ju mal chrániť a on ho mal dobodať. Neskôr sa mala Judita ku všetkému priznať.

Psychológovia v škole

Gymnázium, ktoré Judita s Tomášom navštevovali, sa zahalilo do čiernej farby. Na chodbe horia sviečky a všetci nemo krútia hlavami. Samotná riaditeľka školy Janka Zrníková nikdy nič podobné nezažila. „Učím tu roky rokúce a v živote sa mi nič podobné nestalo. Je to neuveriteľná tragédia pre celú školu. Veľmi trpia spolužiaci, pretože obaja chodili do tej istej triedy. Obaja pôsobili milo a nikdy s nimi neboli žiadne problémy. Zabezpečujeme už psychológov, ktorí budú pracovať v triede. Je to tragédia pre obe rodiny,“ dodala riaditeľka.

Zmierenie v kostole?

Dve zničené rodiny sa uzavreli a s nikým nechcú komunikovať. Za nebohého Tomáša v nedeľu na žiadosť spolužiakov odslúžil dekan zádušnú omšu, na ktorej sa mali zúčastniť rodičia oboch detí. Nikto nikomu nič nevyčítal, ba dokonca si v kostole mali podať ruky. Judita je stále v nemocnici pod policajným dozorom a prokurátor spracuváva podnet na jej vzatie do väzby. Je obvinená z obzvlášť závažného zločinu vraždy.