Posledné prípravy tehotnej Vajdovej pred pôrodom: Na luxus zabudnite, Petra ušetrí tisíce eur!

Herečka Petra Vajdová (34) sa už onedlho stane mamou. O niekoľko dní porodí svoje prvé dieťa manželovi, kamionistovi Martinovi Hrnčiříkovi (43), s ktorým sa spoznala vlani v lete na liečení v Česku.

V súčasnosti je v našom šoubiznise medzi tehotnými umelkyňami trend, že sa zverujú do rúk odborníkov v luxusných pôrodniciach. Zdá sa však, že Petra si na luxus nepotrpí, a preto urobila rázne rozhodnutie, ktoré jej ušetrí poriadny balík peňazí. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Vajdová už niekoľko mesiacov žiari dokonalým šťastím. Vlani v lete sa spoznala s mužom svojich snov. Za českého kamionistu Martina Hrnčiříka sa dokonca v úplnej tajnosti vydala krátko pred minuloročnými Vianocami. V tomto čase už bola Petra s Martinom tehotná. Ich veľký deň sa konal v herečkinej rodnej obci neďaleko Bratislavy, kde sa manželia Hrnčiříkovci dokonca usadili.

Dvojica býva v luxusnej dvojposchodovej prenajatej vilke s bazénom a k dispozícii majú aj dva tenisové kurty. Vajdovej tehotenstvo sa už blíži ku koncu a čoskoro bude držať v náručí svoje klbko šťastia. Podľa informácií Nového Času už má Petra jasno, kde svoje prvé dieťa privedie na svet. „Petra sa rozhodla, že bude rodiť v štátnej nemocnici v Bratislave,“ prezradil zdroj Nového Času. Medzi celebritnými mamičkami sa však rozmohol trend, že pôrod svojho bábätka zveria do rúk odborníkov v súkromných prominentných nemocniciach.

Za takýto luxus sú pritom často ochotné zaplatiť nemalé peniaze. Petra však tento zabehnutý mód porušila. K mamičkám, ktoré v minulosti rodili v luxuse, patria bývalá riaditeľka súťaže krásy Magdaléna Šebestová, speváčka a herečka Nela Pocisková, herečka Zuzana Šebová, partnerka bývalého riaditeľa Markízy a RTVS Václava Miku Kristína či operná speváčka Adriana Kučerová. Pôrod na súkromnej klinike sa môže vyšplhať k poriadne mastnej sume, a to až do výšky tritisíc eur, čo je v porovnaní so štátnou nemocnicou obrovská suma.

V štátnom zariadení si rodička môže priplatiť iba nadštandardnú izbu a pôrodníka, čo sa pohybuje okolo 500 eur. To, že Petra svoje bábätko porodí v hlavnom meste, avizoval pre Nový Čas pred časom aj jej český manžel Martin. „Pre nás bude pôrod na Slovensku tým najlepším,“ uviedol Hrnčiřík.

Posledné kontroly

Petru v týchto dňoch čakajú posledné tehotenské prehliadky a prípravy na pôrod. „Chodí na pravidelné kontroly, lebo každým dňom môže porodiť. Na úlohu mamy sa pripravuje zodpovedne,“ povedal zdroj Nového Času. Čo všetko ešte musí Vajdová pred pôrodom stihnúť?

„Dva-tri týždne pred termínom pôrodu chodí žena na pravidelné kontroly, väčšinou raz do týždna, kde lekári natočia záznam, vyšetrí ju gynekológ, ktorý vyšetrí tlak, moč, vaginálny nález a urobí ultrazvuk a podľa potreby aj kardiotokograf (ide o prístrojové monitorovanie srdcovej činnosti plodu a kontrakcií maternice, pozn. red.). Od 36. až 37. týždňa by mala byť nachystaná taška do pôrodnice,“ vyjadril sa pre Nový Čas gynekológ Peter Krajkovič.

Manželia Hrnčiříkovci poznajú aj pohlavie svojho dieťatka, ktorému už stihli vybrať meno. „Jasné, že vedia, ako sa bude volať. Bude po tatovi - Martinko,“ uzavrel zdroj Nového Času.

Pôrod na súkromnej klinike*

- výber pôrodníka: 300 eur

- výber vlastnej pôrodnej asistentky: 200 eur

- apartmán s parkovacím miestom: 1 000 eur/5 dní

- ubytovanie ďalšej osoby v izbe: 120 eur/deň

- nadštandardná starostlivosť: 1 400 eur (v cene je aj prítomnosť otca v sále)

Celkový účet: približne 3 000 eur

* cenník súkromnej kliniky

Pôrod v štátnej nemocnici*

- výber konkrétneho pôrodníka stojí 300 eur

- nadštandardná izba na oddelení šestonedelia 40 eur/deň (žena zvyčajne strávi v pôrodnici štyri dni)

- samostatný pôrodný box: 100 eur

Celkový účet: približne 560 eur

* cenník štátnej nemocnice