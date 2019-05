Hokejisti v známkovaní na MS 2019 obstáli: Ako hodnotia hru Slovákov legendy?

Hokejisti Slovenska síce opäť nepostúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta, no napriek tomu ich fanúšikovia po poslednom zápase v Košiciach proti Dánsku vytlieskali a poďakovali sa im za ich účinkovanie na domácom turnaji.

Denník Nový Čas oslovil hokejové osobnosti, ktoré boli v minulosti pri veľkých úspechoch slovenského hokeja na svetových šampionátoch, aby zhodnotili naše účinkovanie.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ján Pardavý (47)

vicemajster sveta 2000 a tréner Dukly Trenčín

„Hoci v príprave hra nebola ideálna, trénerom sa podarilo načasovať formu. Ramsay je pokojný typ a pomohol chalanom zvládnuť tlak z domáceho prostredia. Diskutuje sa o nezvládnutých záveroch s Kanadou a Nemeckom, no tréneri celkovo svoju úlohu zvládli. Kvitujem aj zaradenie nováčikov, najpríjemnejším prekvapením je Studenič. Vďaka mladíkom máme perspektívu do budúcnosti.“

Tréneri, známka: 1-

Dárius Rusnák (59)

majster sveta 1985

„Príjemne ma prekvapili mladíci Liška, Sukeľ či Studenič. Potešil tiež Libor Hudáček, ktorý nastúpil po chorobe a potvrdil, že je náš najkreatívnejší hráč. Tatar s Pánikom boli pod veľkou kontrolou súperov a nepresadili sa až tak, ako si zrejme aj sami predstavovali, no kvality potvrdili. Potvrdilo sa, že sa nemôžeme báť zapojiť do hry mladých, perspektíva tam je. Taktiež chválim obrancov, ktorí dokázali podporiť ofenzívu.“

Útok, známka: 2-

Ľubomír Višňovský (42)

majster sveta 2002

„Musím povedať, že celá obrana ma milo prekvapila na tomto šampionáte. Chalani okrem toho, že dobre bránili, tak strieľali aj dôležité góly. Boli veľmi aktívni smerom dopredu, čo je teraz v tomto hokejovom trende veľmi potrebné. Keby som ich mal oznámkovať, tak im dám 1-. Vyzdvihovať osobne nebudem nikoho, lebo všetci hrali dobre.“

Obrana, známka: 1-

Ján Laco (37)

vicemajster sveta 2012

„Veľmi ťažko mi je to hodnotiť, pretože sám som gólman, ale podľa môjho názoru si chalani v bránke zastali svoju pozíciu dobre. Možno v niektorých dueloch si to žiadalo nejaký zákrok navyše, alebo aby ich ten puk trafil, ale určite nesklamali a keby som to mal oznámkovať, tak im dám dvojku. V globále celý tím fungoval dobre, chalani hrali pekný hokej, škoda, že nám postup tesne ušiel.“

Brankári, známka: 2

Hodnotenie:

1 - výborný

2 - chválitebný

3 - dobrý

4 - dostatočný

5 - nedostatočný