Ladislav Nagy končí svoju kariéru: Nádherné slová venované slovenským fanúšikom

S kapitánskym "céčkom" nastúpil na duel s Dánskom útočník Ladislav Nagy (39), ktorý týmto zápasom končí svoju hokejovú kariéru.

Najstarší člen Ramsayho tímu na MS 2019, ale aj celého šampionátu dal peknú bodku za svojou hráčskou kariérou. Počas duelu niesol na drese kapitánske Céčko, a okrem gólu v nájazdoch a víťazstva si ho osladil aj jednou asistenciou.

"Všetci tí čo ste tu, ďakujem, v Košiciach máme najlepších fanúšikov. Boli ste fantastickí, celých 60 minút ste nás hnali dopredu. Škoda, že to nevyšlo, je to veľké sklamanie. Chceli sme postúpiť ďalej," uviedol po zápase Nagy. Kyticu a pamätný dres za 122 zápasov v reprezentácii mu odovzdala jeho manželka s deťmi. Na štadióne odznela aj pieseň Aj tak sme stále frajeri, ktorú spieva Lacov menovec, Peter Nagy. Nakoniec slovenský útočník obkrúžill štadión sediac na pleciach Andreja Sekeru a Michala Čajkovského.

"Ďakujem všetkým za krásnu rozlúčku. Do každého zápasu sme išli naplno, ukázali sme, že vieme hrať aj proti ťažkým súperom. Musíme sa viac venovať mládeži. Myslím ale, že to bude fajn. Tých mladých hráčov je pomenej. Všetci mladší chalani, ktorí tu boli, makali a zapadli do tímu." dodal legendárny útočník v mixzóne po zápase pre RTVS.

Tridsaťdeväťročný krídelník zavesil korčule na klinec v prostredí, ktoré dôverne pozná. V Košiciach s hokejom začínal, počas kariéry sa niekoľkokrát do rodného mesta vrátil a v ňom aj dá bodku za úspešným aktívnym účinkovaním na ľade. Zo súčasnej reprezentácie s Ladislavom Nagyom nestrávil nik viac času ako asistent trénera Michal Handzuš.

"Hrali sme spolu vo Phoenixe, mame veľa spoločných príhod. Boli sme mladí, spolu nás tam vymenili zo St. Louis. Hlavne je to výborný hráč. Silný na puku s výbornou strelou a výborným videním. Rozhodol sa skončiť, ale podľa mňa by mohol hrať ešte ďalšie roky. Odchádza na vrchole," poznamenal niekdajší vynikajúci center.