Česko zasiahnu výdatné dažde: Povodňová pohotovosť!

Výdatné zrážky v severovýchodnej polovici Česka môžu počas stredy rýchlo rozvodniť menšie toky.

Podľa meteorológov môžu dosiahnuť prvý alebo druhý stupeň povodňovej aktivity. V extrémnych prípadoch môže ojedinele napršať až okolo sto milimetrov za 24 hodín, varoval v utorok Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zrážky budú slabnúť postupne od západu počas noci na štvrtok. Najdlhšie do štvrtkového dopoludnia sa budú vyskytovať v oblasti Beskýd.

"V severovýchodnej polovici územia počas stredy 22. mája očakávame miestami výdatné zrážky lokálne s úhrnmi 30 až 70 mm/24h, v extrémnych prípadoch na návetrí hôr ojedinele okolo 100 mm/24h," uviedol ČHMÚ vo svojej aktuálnej výstrahe, ktorú priniesla spravodajská televízia ČT24. Veľmi výdatný dážď meteorológovia predpovedajú v Moravskosliezskom kraji a v častiach Olomouckého, Pardubického, Královohradeckého a Libereckého kraja. Následne zasiahne aj časť Vysočiny, Juhomoravského a Zlínskeho kraja.

Povodňová pohotovosť, teda možný vzostup hladín až na druhý povodňový stupeň, platí od stredajšej ôsmej hodiny rannej do odvolania pre Moravskosliezsky kraj a časti Olomouckého a Pardubického kraja. Pri silnom daždi je podľa meteorológov potrebné znížiť rýchlosť jazdy autom a ísť veľmi opatrne. Ľudia by nemali vstupovať a vchádzať do prúdiacej vody a zatopených miest, v podmáčaných oblastiach hrozia pády stromov alebo podomletie ciest. V prípade povodňového ohrozenia je zakázané v rozbúrených riekach plávať na lodiach a kúpať sa.

Maďarsko: Po dažďoch očakávajú vodohospodári záplavovú vlnu na Dunaji i na Tise

Po dažďoch terajších dní v strednej Európe očakávajú maďarskí vodohospodári záplavovú vlnu na riekach Dunaj a Tisa, informovala v utorok agentúra MTI. V povodí Dunaja na území Bavorska a Rakúska padlo v pondelok v priemere 25-65 mm zrážok a aktuálne predpovede počasia hlásia ďalšie dažde, uviedlo Celoštátne vodohospodárske riaditeľstvo (OVF).

Pri maďarskej obci Nagybajcs očakávajú vodohospodári kulmináciu záplavovej vlny, ktorá môže dosiahnuť, ale aj prekročiť druhý stupeň povodňovej pohotovosti. Pri Budapešti by vlna mala dosiahnuť výšku hladiny, ktorá bude blízka prvému stupňu pohotovosti.

Dažde ovplyvnia aj povodie Tisy, v ktorom padlo v pondelok 15-35 mm zrážok. Prvý stupeň povodňovej pohotovosti dosiahne hladina Tisy v nadchádzajúcich šiestich dňoch v úseku obcí Vásárosnamény a Tiszakeszi.