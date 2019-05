Tínedžerovi sa náhodou podaril objav: Kosť stará 34 000 rokov patrí vyhynutému tvorovi

Tínedžer narazil na nevídaný objav! Počas prechádzky na farme v americkom štáte Iowa našiel čeľustnú kosť vyhynutého mastodonta, ktorý obýval toto územie pred 34-tisíc rokmi.

Keď stredoškolák narazil na obrovskú kosť so zubami, bolo mu jasné, že nejde o hocijaký objav, ale o niečo veľmi vzácne. Ihneď preto upovedomil paleontológov. „Pred pár týždňami nám bolo oznámené, že niekto našiel starú fosíliu. Išlo o študenta strednej školy a teraz môžeme s istotou povedať, že šlo o kosť mastodonta,“ povedal jeden z odborníkov.

Mastodonty žili v Amerike dlhé tisícročia, no pred 10-tisíc rokmi definitívne vyhynuli. Dlho boli z toho obviňovaní ľudia, ale neskôr sa prišlo na to, že vyhynuli pre zmenu klímy. Obývali aj dnešné územie Európy a Ázie, no tu vyhynuli ešte oveľa skôr. Považujú sa za príbuzných mamutov a slonov, pretože majú veľmi podobnú stavbu tela. Nájdená kosť sa teraz nachádza v Iowskej univerzite, kde ju budú podrobne skúmať.

Mastodont Otvoriť galériu Čeľustná kosť patrila mastodontovi. Zdroj: sita