Hviezda Arsenalu si nezahrá finále Európskej ligy: Vážny strach o bezpečnosť

Arménsky futbalista Henrich Mchitarjan nepomôže londýnskemu Arsenalu vo finále Európskej ligy UEFA 2018/2019 v azerbajdžanskom Baku.

Tridsaťročný stredopoliar má totiž obavy o svoju bezpečnosť. Arménsko a Azerbajdžan vedú dlhodobo spor o územie Náhorný Karabach, ktorý v minulosti niekoľkokrát prerástol do ozbrojeného konfliktu.

"Sme veľmi sklamaní, že Henrich s nami nepocestuje do Baku," citovala agentúra AFP stanovisko Arsenalu. "Je to zlá správa, ale nemôžeme s tým nič robiť. Je to jeho osobné rozhodnutie a my ho musíme rešpektovať. Nerozumiem politickým problémom, ale musíme ich rešpektovať. Chce hrať a pomôcť nám, ale rozhodol sa necestovať. Pre nás sú dôležité jeho kvality a schopnosti, ale nie je to v mojich rukách," dodal tréner Arsenalu Unai Emery.

Azerbajdžanské úrady však odmietli, že by Mchitarjanovi čokoľvek bránilo vycestovať do Baku. "Napriek komplikovaným vzťahom medzi Azerbajdžanom a Arménskom môže Mchitarjan hrať vo finále Európskej ligy UEFA v Baku," povedala hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Leyla Abdullayevová.

"Kanonieri" sa vo finále stretnú s mestským rivalom FC Chelsea. Finále je na programe 29. mája od 21.00 h SELČ.