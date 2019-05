Jeden z najväčších slovenských festivalov prišiel s novinkou: Zabávať sa budeme ekologicky!

Medzinárodný folklórny festival (MFF) v Myjave vstupuje do jubilejného 60. ročníka.

Jeho program je rozdelený do štyroch dní, tento rok sa uskutoční od 19. do 23. júna. Jednou z noviniek festivalu bude aj používanie ekologického riadu. TASR o tom informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.

Organizátori sa na to pripravovali už minulý rok, ale až počas 60. ročníka začnú svoj zámer s kompostovateľným riadom uvádzať do praxe. "V rámci organizačného výboru sme presvedčení, že taká veľká a významná akcia si zaslúži, aby sa jej renomé zvyšovalo aj v oblasti ekológie a nezaťažovala svojou realizáciou životné prostredie viac, ako je nutné," uviedol Hrin.

Predajcovia boli o tejto skutočnosti vopred informovaní, a teraz budú na rade samotní návštevníci. "Aby to totiž malo celé význam a riad sa dal po použití zhodnotiť, musíme sa spoločne snažiť vyhadzovať ho do odpadových nádob na to určených. Tie budú spoločne s ďalšími kontajnermi rozmiestnené v areáli a budú na ne upozorňovať aj informačné tabule," doplnil hovorca mesta.

Myjavský festival patrí medzi tri najväčšie folklórne festivaly na Slovensku. Vystúpi na ňom viac ako 1800 účinkujúcich z celého sveta. Predstavia sa na ňom aj hudobníci, speváci a tanečníci z Bulharska, Českej republiky, Egypta, Mexika, Srí Lanky či Toga.