Sláva šéfkuchárovi nepomohla: Reštaurácie Jamieho Olivera zbankrotovali

Reštaurácie známeho britského šéfkuchára Jamieho Olivera vstúpia v utorok do nútenej správy.

Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, podľa ktorého je tak ohrozených zhruba 1000 pracovných miest v 25 pobočkách siete reštaurácií v Spojenom kráľovstve. Podľa zdroja bude informácia o nútenej správe, čo je forma ochrany pred veriteľmi, zverejnená neskôr počas utorka.

Oliver si otvoril prvú reštauráciu pod značkou Jamie's Italian v roku 2008. Do jeho siete patria aj Barbecoa, steakhouse, a Jamie Oliver's Diner. Hviezdny šéfkuchár sa preslávil knihami o varení aj televíznou šou Naked Chef, ktorá bola odvysielaná v desiatkach krajín sveta, a tiež kampaňou za zdravšie stravovanie v školách. Jeho sieť reštaurácií je tak poslednou obeťou "drsného" obchodného prostredia v luxusnom segmente.

V marci oznámila skupina Boparan Restaurant Group (BRG), že plánuje zatvoriť viac ako tretinu svojich prevádzok Giraffe and Ed's Easy Diner, zatiaľ čo Carluccio's, Prezzo, Strada a Gourmet Burger Kitchen už svoje pobočky v roku 2018 zatvorili. "Som hlboko zarmútený týmto výsledkom a rád by som poďakoval všetkým zamestnancom a našim dodávateľom, ktorí viac ako desaťročie vkladali svoje srdcia a duše do tohto biznisu," povedal 43-ročný Oliver vo vyhlásení. Dodal, že si uvedomuje, aké je to ťažké pre všetkých, ktorých sa to týka.