Niki Lauda († 70) prežil pred 43 rokmi vlastnú smrť: Kňaz mu dal vtedy posledné pomazanie

Motoristický svet stratil jednu zo svojich najväčších osobností. Vo veku 70 rokov zomrel Rakúšan Niki Lauda, trojnásobný majster sveta vo formule 1 a legenda tohto športu.

Poslednýkrát vydýchol v kruhu svojej rodine. Informujú o tom rakúske internetové zdroje vrátane laola1.at.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

"S hlbokým zármutkom oznamujeme, že náš milovaný Niki v pondelok 20. mája pokojne zaspal," informovali Laudovi príbuzní.

Legendrány pilot F1 mal namále už pred 43 rokmi, keď prežil svoju smrť na okruhu Nürburgring v Nemecku. Lauda utrpel tak vážne popáleniny, že mu kňaz dával v nemocnici dokonca posledné pomazanie! Ibaže rakúsky pilot sa už po 42 dňoch vrátil späť do kopitu a v ďalšej sezóne dokonca vybojoval titul!

Nehoda Nikiho Laudu Formulu 1 navždy zmenila. Týždeň pred pretekmi v Nürburgringu sa Niki Lauda snažil všetkých pretekárov presvedčiť, aby preteky bojkotovali. Napáčili sa mu bezpečnostné opatrenia na okruhu podľa neho bolo málo hasičov. Väčšina ale hlasovala proti bojkotu a tak sa preteky napokon išli.

Už v druhom kole sa ukázalo, že Laudove obavy boli na mieste. Legendárny pilot prechádzal úsekom známym ako Bergwerk, keď jeho ferrari v rýchlosti 250 km/h znenazdajky zatočilo doprava a narazilo do plota. Formula sa od bariéry odrazila späť na trať, kde ju svojím vozidlom zmietol pretekár Brett Lunger. Laudovi explodovala nádrž a monopost začal horieť.

Nikimu pri strete s Lunger uletela prilba z hlavy a bol uväznený vo vraku formule. Rakúšan v horiacom aute strávil približne pol minúty, než sa ho ostatným pilotom podarilo dostať von. "Niki sedel s hlavou dopredu a nebol schopný dostať sa z plameňov. Jeden z usporiadateľov priniesol hasiaci prístroj. Schmatol som ho a najlepšie, ako to šlo, som striekal, ale plamene boli silnejšie," popísal dramatické okamihy Harald Ertl, ktorý vtedy tiež havaroval. Teplota plameňov dosahovala až 800-900 stupňov Celzia.

Niki bol spočiatku pri vedomí a s pomocou svojich záchrancov bol schopný aj stáť. Zábery z miesta nehody ukazujú, že ešte pri nakladaní do sanitky zdvíhal svoju obviazanú hlavu z nosidiel. Okrem popálenín, najmä na hlave, mal však od vdýchnutého dymu tiež ťažko poškodené pľúca a po leteckom prevoze do nemocnice upadol do bezvedomia.

"Prebral som sa na posteli a nemal silu sa pohnúť. O niečo neskôr sa niekto dotkol mojich ramien. Bol to kňaz a dával mi posledné pomazanie na ľavé rameno, jedinou časť tela, ktorá nebola popálená. Myslel si, že už som mŕtvy," spomínal na desivé okamihy. Po štyroch dňoch začalo byť zrejmé, že má veľkú nádej na prežitie.

Nikto ale nečakal, že sa už 12. septembra 1976 s ešte nedohojenými popáleninami opäť posadí za volant Formuly 1. Lauda v pretekoch obsadil štvrté miesto. Jazvy od popálenín, ktoré mu doživotne znetvorili tvár, sa spolu s obľúbenou červenou šiltovkou stali jeho poznávacím znamením.

Niki bojoval o titul majstra sveta do poslednej Veľkej ceny a nakoniec mu ušiel o jediný bod. Niki si ale spravil chuť už v ďalšom ročníku, kedy seriál vyhral a ukončil kariéru. Bez súťaží ale dlho nevydržal a v roku 1982 ohlásil návrat. Po dvoch rokoch napísal Niki happy end, stal sa tretíkrát majstrom sveta a urobil tak symbolickú bodku za svojou neuveriteľnou športovou kariérou. Formulu definitívne opustil na konci ďalšej sezóny.