Veľká Británia dojala všetkých: Ich oslava baví celý hokejový svet

Veľká Británia dojala celý hokejový svet. Absolútni outsideri majstrovstiev sveta na Slovensku sa totiž dokázali udržať medzi elitou, a to ešte vo veľkom štýle.

V zápase o všetko proti Francúzsku dokázali najprv z 0:3 vyrovnať na 3:3 a následne rozhodnúť v predĺžení. Ich pozápasové oslavy sa stali hitom.

Napísali veľký hokejový príbeh. Potom, čo v predĺžení zariadil výhru Ben Davies, prepukli britskí hokejoví fanúšikovia v hlasný jasot.

Ich reprezentanti zostávajú v elitnej skupine majstrovstiev sveta a naopak do skupiny A divízie posielajú Francúzsko. To bude budúci rok medzi najlepšími chýbať prvýkrát od roku 2007.

Radosť britských hokejistov bola včera večer nekonečná. Niet divu - veď ešte v roku 2017 hrali divíziu B, teda "až" tretiu najlepšiu skupinu z hľadiska výkonnosti. Tam narazili napríklad na Japonsko, Estónsko alebo Chorvátsko. Teraz majú ale šancu čeliť tým najlepším tímom sveta - a v pondelok ukázali, že sa s nimi musí počítať.

Na ľade po veľkom víťazstve logicky prepukli veľké oslavy. A chvíle hrdosti vystriedali aj chvíle srandy, keď Briti priamo na ľade spustili: "We are shit and we know we are!" Teda v preklade "Sme hov*á a vieme to o sebe!" Ukázali tak okrem svojho hokejového umu tiež poriadnu dávku nadhľadu.