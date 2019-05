Nenašli kompromis: Odborári košického dopravného podniku ohlásili ďalší ostrý štrajk

Do ďalšieho ostrého štrajku vstúpia zamestnanci Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) v stredu (22. 5.) od 8.00 do 12.00 h.

Informovali o tom predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrea Vindišová a predseda Základnej odborovej organizácie vodičov mestskej hromadnej dopravy pri DPMK Ivan Horváth po tom, ako neboli naplnené ich požiadavky z pondelkového (20. 5.) rokovania s vedením dopravného podniku.

Ako je uvedené v zápisnici zo stretnutia zamestnávateľa so zástupcami odborových organizácií, štrajkový výbor rozhodol, že zamestnanci budú pokračovať vo vyhlásení štrajkovej pohotovosti v zmysle Ústavy SR, ak v pondelok nedôjde k písomnej dohode s vedením mesta o tom, čo primátor Jaroslav Polaček deklaroval 16. mája na protestnom zhromaždení, a to "že 1. júla predstúpi pred zamestnancov akciovej spoločnosti s konkrétnym návrhom o naplnení platieb za objednané služby vo verejnom záujme vo výške 27 až 28 miliónov eur".

V oblasti kolektívneho vyjednávania zároveň trvajú na pôvodnom návrhu desaťpercentného zvýšenia tarifných miezd, pričom zvýšenie navrhujú od 1. júla, resp. prerozdelenie na šesť percent od 1. júla a štyri percentá od 1. januára 2020. "To všetko za podmienky, že 20. mája dôjde k písomnej dohode - dodatku ku platnej podnikovej kolektívnej zmluve medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom," píše sa v zápisnici.

Svojím podpisom jej znenie potvrdil aj generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák, ktorý požiadavky odborárov vzal na vedomie s tým, že ich bude tlmočiť zástupcom akcionára. Zároveň informoval, že v súčasnosti finančná situácia DPMK neumožňuje reálne krytie požadovaného mzdového zvýšenia.

Zástupcovia štrajkového výboru v utorok informovali, že k písomnej dohode nedošlo a preto vyhlasujú ostrý štrajk. "Odborári vo svojom ultimáte hovoria o možnom pokračovaní štrajkovej pohotovosti, resp. o vyhlásení štrajku podľa Ústavy SR a to aj napriek tomu, že svoje požiadavky podmieňujú podpisom dodatku ku kolektívnej zmluve, čo je inštitút podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní," argumentovalo mesto Košice po rokovaní so zamestnancami DPMK.

Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Marcela Čopa dosahuje plánovaný rozpočet pre DPMK na tento rok 23 miliónov eur, čo je vôbec najviac v jeho doterajšej histórii. "Je to takmer o štyri milióny eur viac, ako bol ešte bývalým vedením mesta pôvodne plánovaný rozpočet na rok 2018," povedal.

Magistrát pripomenul, že nové vedenie mesta poskytlo tri milióny eur na úhradu predchádzajúcich strát podniku. "Prvého júla predstavíme celý balíček ozdravných opatrení vrátane toho, ako chceme nastaviť fungovanie DPMK do budúcnosti a ako sa bude vyvíjať finančné ohodnotenie zamestnancov," uviedlo mesto.

Primátor Polaček tvrdí, že zamestnanci si zaslúžia vyššie platy a určite sa budú zvyšovať už v tomto roku, no podnik sa musí finančne ozdraviť. "Sme už len krok od vyriešenia situácie a pred ukončením celkovej analýzy, pracujeme už len na posledných detailoch. Našli sme spôsob, ako vyriešiť to, čo vodičov najviac trápi. Dnes vieme garantovať, že sa zdvihnú platy zamestnancov a súčasťou toho bude aj celkové ozdravenie podniku," uviedol s tým, že o materiáli má 30. mája rokovať na svojom zasadnutí mestská rada, mestské zastupiteľstvo by sa mu malo venovať v júni.