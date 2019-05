Starosta chce zvýhodniť miestnych škôlkarov: Petržalčania zacvakajú 30 €, ostatní 300 €!

Siahnu hlboko do vrecka! Starosta Petržalky Ján Hrčka rozpútal medzi rodičmi vášne pre plánované poplatky za škôlku.

Všetci, ktorí nemajú trvalý pobyt v tejto mestskej časti, no deti sem vozia do škôlky, budú mať podľa jeho návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) peňaženku mesačne ľahšiuo 300 €. Poplatok Hrčka odôvodňuje rozširovaním kapacít. Tamojším rodinám však chcú uľahčiť situáciu podstatne nižším poplatkom. Nový Čas zisťoval, ako na to reagujú ostatné mestské časti a či je takýto postup férový.

Hrčka sa rozhodol bojovať s nedostatkom miest v materských školách. Naviac chce, aby sa do tamojších škôlok deti dostávali férovou cestou. „Chceme predísť tomu, aby k prijímaniu detí dochádzalo netransparentným spôsobom,“ vraví. Po novom by tak mali rodičia mimopetržalských detí „zacvakať“ za štátnu škôlku 300 € mesačne. „Táto čiastka odráža potrebné financie na rozširovanie kapacít a zaplatí ju každý rodič, ktorý umiestni dieťa do materskej školy,“ vysvetlil.

Ľudia, ktorí majú s rodinami trvalý pobyt v Petržalke, však obídu lepšie.O tomto bude rozhodovať zastupiteľstvo na základe stanovených kritérií,povedal Hrčka, ktorý dodal, že prioritou bude zvýhodniť petržalské deti. „Ak by k tomu pristúpili všetky časti, resp.aj okolité mestá,. Korupcia by sa mala riešiť inými nástrojmi,“ vyjadrila sa Únia materských centier. Ak bude VZN schválené petržalským zastupiteľstvom, začne platiť od septembra 2019. Nevzťahuje sa na deti v predškolskom veku.

Ako to riešia inde?

Rača: Staviame novú škôlku, Michal Drotován

- Je dôležité, aby boli miesta v materských školách obsadzované deťmi bývajúcimi v mestskej časti. Sledujeme návrhy starostov. Staviame novú materskú školu na Novohorskej, ktorá zníži počet neprijatých detí.

Podunajské Biskupice: Prijímame aj z iných mestských častí, Martina Frolich Činovská

- Ako jednej z mála mestských častí sa nám podarilo počas posledných rokov prijať do materských škôl všetky deti, ktorých rodičia tu majú trvalý pobyt. Ak nám to kapacita dovolí, prijímame deti aj z iných mestských častí a okolitých obcí.

Staré Mesto: Je to v kompetencii riaditeľov, Matej Števove

- Prijímanie detí do materskej školy je v kompetencii riaditeľov materských škôl. Tým sme odporučili, aby sa držali transparentných pravidiel pre prijatie.

Karlova Vec: Máme dostatočné kapacity, Branislav Heldes

- Zabezpečili sme dostatočné kapacity tak, aby sme v tomto aj budúcom školskom roku mali miesto pre každé dieťa. Máme 307 prihlášok, pričom miest budeme mať minimálne 316.

Dúbravka: Upredostňujeme naše deti, Lucia Marcinátová

- Vďaka otvoreniu dvoch nových materských škôl sa vlani podarilo prijať všetky dúbravské deti, ktorým chce dať vedenie prioritne priestor. Rozhodujúcim faktorom je aj vek dieťaťa a súrodenec v materskej škole.

Devínska Nová Ves: Neplánujeme zvyšovať poplatok, Dárius Krajčír

- V našej mestskej časti tento problém nemáme. Všetky deti máme umiestnené a poplatok momentálne neplánujeme zvyšovať.

Jarovce: Poukazuje to na neschopnosť, Jozef Uhler

- Návrh petržalského starostu poukazuje na neschopnosť štátu riešiť problém s materskými školami.

Rusovce: Mnohí majú záujem, Lucia Tuleková Henčelová

- Každoročne sa pokúšame prijať do jedinej štátnej MŠ všetky deti s trvalým pobytom v Rusovciach. Je to problém, nakoľko sme hraničnou mestskou časťou a množstvo slovenských rodín s deťmi bývajúcich v blízkych maďarských obciach majú záujem o materskú školu.

Do uzávierky sa nevyjadrili:

Vrakuňa, Nové Mesto, Vajnory, Lamač, Devín, Záhorská Bystrica, Čunovo, Ružinov.