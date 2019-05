Mladí ľudia žijú čoraz dlhšie s rodičmi: Nemajú dosť peňazí na osamostatnenie

Mladí ľudia žijú čoraz dlhšie s rodičmi. Hlavným dôvodom je nedostatok financií na osamostatnenie sa.

V rámci 28 krajín Európskej únie až tretina mužov vo veku 25 až 34 rokov žije s rodičmi. Opačné pohlavie je na tom o čosi lepšie, len 20 % mladých žien vo veku 25 až 34 rokov ešte stále neopustilo rodičovské hniezdo. V priemere zhruba tretina mladých v danom vekovom rozmedzí žije s rodičmi.

Väčší počet mladých, ktorí majú tendenciu zostať dlhšie s rodičmi, možno vysvetliť tým, že mnohí končia vyššie odborné vzdelávanie vo vyššom veku, ale v osamostatnení im bránia aj zvýšené náklady na prenájom alebo kúpu vlastnej nehnuteľnosti. Slovensko v tomto prípade je v štatistike na poprednom mieste. "Mladí sa osamostatňujú stále neskôr. Súvisí to najmä s financiami. Mnohí majú problém byť finančne nezávislí do tridsiatky. Preto sme v rámci krajín EÚ na druhom mieste. Mladí Chorváti si držia prvenstvo, s vekom odchodu z rodičovského hniezda na úrovni 31,8 roku. U nás sa to pohybuje na úrovni 31 rokov," uvádza analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Najmenej mladých v tzv. mama hoteli je v Dánsku (3,2 %), Fínsku (4,7 %) či Švédsku (6 %). Chorváti majú až 60 % mladých vo veku 25 až 34 rokov neosamostatnených, žijúcich s rodičmi. Na Slovensku je to 57 %. Nasleduje Grécko s viac ako 56-percentným podielom mladých v mama hoteli.