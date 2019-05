Svetový židovský kongres odsúdil vyjadrenia poľského premiéra: Čo označil za posmrtné víťazstvo Hitlera?

Svetový židovský kongres (WCJ) v pondelok odsúdil reakciu poľského premiéra Mateusza Morawieckého na výzvy, aby Poľsko vyplatilo odškodnenie za majetok Židov zhabaný počas druhej svetovej vojny a po nej.

Morawiecki sa totiž počas víkendu v meste Lodž vyjadril, že Poľsko nikdy nezaplatí reštitúcie za nehnuteľný majetok zhabaný Židom počas holokaustu. Takýto krok, ak by k nemu došlo, by bol podľa Morawieckého "posmrtným víťazstvom pre Hitlera". Okrem toho by sa tak "Poľsko, obeť nacistov, zmenilo na páchateľa", dodal poľský premiér.

Morawiecki na mítingu v Lodži ubezpečil voličov, že vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) nikdy nebude súhlasiť s reštitučnými nárokmi a "bude Poľsko brániť". Poľský premiér dodal, že platenie reštitúcií je porušením medzinárodného práva a bolo by posmrtným víťazstvom pre nacistického vodcu Adolfa Hitlera. "Preto to nikdy nedovolíme," zdôraznil Morawiecki. Prezident WJC Ronald Lauder vo svojom vyhlásení konštatoval, že "táto neochota uznať, že obete holokaustu a ich dedičia majú nárok na trochu materiálnej spravodlivosti, je dosť nešťastná."

Lauder tiež uviedol, že ak Morawiecki skutočne povedal, že reštitúcie za skonfiškovaný židovský nehnuteľný majetok by boli Hitlerovým posmrtným víťazstvom, potom ide o výrok "alarmujúci vo svojej extrémnosti". Ako napísal denník The Times of Israel, Poľsko je jedinou krajinou v Európskej únii, ktorá neprijala komplexnú legislatívu na vrátenie alebo poskytnutie náhrady za súkromný majetok zhabaný Židom nacistami alebo znárodnený komunistickým režimom.

Reštitúcie takéhoto majetku sa v Poľsku stali témou prebiehajúcej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu a určite ovplyvnia aj kampaň pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia na jeseň tohto roku. Bezprostredným podnetom pre tieto protesty a polemiku v Poľsku je návrh zákona, ktorý vlani v máji podpísal prezident Spojených štátov Donald Trump. Ide o zákon č. 447 s názvom "Spravodlivosť pre pozostalých, ktorí nedostali kompenzáciu za utrpené škody".

V prípade Poľska tento zákon hovorí o majetku tých, ktorí zomreli bez toho, aby zanechali dedičov, čo predstavuje v prvom rade Židov zlikvidovaných na území Poľska v čase holokaustu. Na základe tohto zákona si Američania osobujú právo podporovať rôzne organizácie, zaoberajúce sa otázkami reštitúcie a kompenzácie za stratené židovské majetky. Predvojnové Poľsko bolo domovom približne 3,2 milióna Židov, ktorí predstavovali približne 10 percent obyvateľstva krajiny. Väčšina poľských Židov bola zavraždená v masakroch alebo koncentračných táboroch.