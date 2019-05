Návrat v čase na Tehelnom poli: Radolského úspešná 21-tka si zahrala exhibičný zápas

V pondelok podvečer sa na bratislavskom Tehelnom poli uskutočnila milá slávnosť. V exhibičnom stretnutí si zahrali niekdajší slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov, ktorí sa pred dvomi desaťročiami pod vedením trénera Dušana Radolského postarali o dovtedy najvýraznejší reprezentačný úspech v ére samostatnosti.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V spomenutom roku 1999 mužstvo spomenutého kormidelníka Radolského postúpilo na kontinentálny šampionát "dvadsaťjednotiek", ktorý sa napokon v júni 2000 uskutočnil na Slovensku.

"Na ME vtedy postupovalo iba osem mužstiev. Najprv sme vyhrali našu kvalifikačnú skupinu a na záverečný turnaj sme sa dostali po zvládnutej baráži proti Rusom. Ako tréner som mal šťastie na túto generáciu hráčov. Prakticky všetci hráči boli z našej prvej alebo druhej ligy a aj toto na tom všetkom bolo úžasné, že to takto dokázali zvládnuť," poznamenal dnes už 68-ročný rodák z Trnavy na pondelňajšej tlačovej konferencii.

Na ihrisko v dobrej nálade vybehli viaceré vtedajšie opory, ktoré na "domácich" ME obsadili konečné 4. miesto a postúpili na OH 2000 v Sydney. V tzv. modrom tíme nechýbali Vratislav Greško, Peter Lérant, Karol Kisel, Szilárd Németh, Juraj Czinege či niekdajší gólman Kamil Čontofalský, ktorý tentoraz nastúpil na hrote útoku. Za "bielych" hrali Martin Petráš, Pavol Sedlák, Andrej Porázik či Ľubomír Meszároš.

"Vďaka tejto akcii som sa mohol opäť vrátiť do starých čias. Pripomenulo mi to pekné obdobie a som veľmi rád, že sme to zorganizovali. Nie všetci však mohli prísť. Marek Mintál sa šesťkrát ospravedlňoval, pracovné povinnosti mu to nedovolili. Všetci vieme, čo je s Mariánom Čišovským. Samozrejme, nezabudli sme na neho. Nevieme nič o Babničovi, ktorému sme sa nedovolali," doplnil Dušan Radolský.

Jeho predĺženou rukou na trávniku v časoch "dvadsaťjednotky" bol stredopoliar Juraj Czinege. Nechýbal ani na pondelňajšej exhibícii. "Vrátili sme sa v čase. Som rád, že sme sa takto stretli, lebo náhodne sa to asi nestane. Raz som stretol v Tatrách Karola Kisela, s niektorými chlapcami občas zájdem na kávu. Teraz sme pokope, k tomu si zahráme futbal a ešte k tomu na Národnom štadióne, čo sa mi už asi nestane, pretože zmluvu s nejakým klubom už asi nepodpíšem," zavtipkoval Czinege.

Zostavy:

Modrý tím: Ján Mucha, Andrej Šupka, Miloš Krško, Vratislav Greško, Peter Lérant, Stanislav Turza, Karol Kisel, Szilárd Németh, Juraj Czinege, Miroslav Barčík, Kamil Čontofalský

Biely tím: Peter Bartalský, Ivan Bartoš, Martin Laurinc, Michal Hanek, Radoslav Kráľ, Martin Petráš, Martin Vyskoč, Andrej Porázik, Ľubomír Meszároš, Ján Šlahor, Pavol Sedlák