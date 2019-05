Pocisková je po návrate na scénu na roztrhanie: Kvôli televízii odsunula muzikál

Nevie, kam skôr! Pred mesiacom ohlásili veľkolepý návrat muzikálu Ôsmy svetadiel, kde hlavnú úlohu stvárnila Nela Pocisková (28).

Opätovným účinkovaním v projekte tak speváčka ohlásila comeback na scénu po materskej. Nela si tak zrejme naplánovala oveľa viac, ako chcela. Medzičasom totiž prisľúbila účasť v markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome, ktorá jej poriadne zašarapatila v diári, kde jej v rovnakom termíne už svietil muzikál Jána Ďurovčíka (48). Mama syna Hektora (2) a dcéry Liany (1) tak musela urobiť rázne rozhodnutie!

Pocisková pred materstvom svoju prácu nadovšetko zbožňovala. Potom však prišli na rad mamičkovské povinnosti a za krátky čas sa z Nely stala dvojnásobná mamina. V júni 2016 porodila synčeka Hektora a v apríli 2018 dcérku Lianu. Teraz však podľa všetkého opäť nadišiel čas skĺbiť materstvo s robotou. Svoj návrat na scénu ohlásila speváčka opätovným účinkovaním v hlavnej úlohe muzikálu Ôsmy svetadiel s elánovskými hitmi, ktorý mal derniéru pred štyrmi rokmi.

Tento projekt z dielne Jána Ďurovčíka bol pôvodne písaný priamo pre ňu. Spočiatku aj Nela svoje pôsobenie prisľúbila, lenže po krátkom čase pristála Pociskovej na stole ďalšia lukratívna ponuka na niekoľkomesačnú spoluprácu. Tú partnerka herca Filipa Tůmu dostala od televízie Markíza, ktorá ju oslovila s pozvánkou do populárnej šou Tvoja tvár znie povedome, kde sa známe tváre menia na domáce či svetové hviezdy.

Sympatická umelkyňa s lákavou ponukou súhlasila, čím sa nechtiac dostala do situácie, kedy si na svoje plecia nabrala viac, ako dokáže uniesť. Popri svojej rodine, ktorá je pre ňu prvoradá, si teda musela určiť aj svoje pracovné priority. „Nela si neuvedomila, že účinkovanie v muzikáli a aj nakrúcanie v šou Tvoja tvár znie povedome bude v jednom mesiaci a nedokázala by to teda nijako skĺbiť. Musela tak svoje dávnejšie rozhodnutia prehodnotiť,“ prezradil zdroj Nového Času z Pociskovej okolia.

Sama Nela nám tieto slová potvrdila: „Budem účinkovať len v pár predstaveniach, pretože som medzitým prisľúbila účasť v projekte Tvoja tvár znie povedome. Termíny sa kryjú.“ Ďurovčík tak zrejme nemal na výber a na sociálnej sieti sa objavil plagát hovoriaci o konkurze do jeho muzikálu na hlavnú ženskú rolu, ktorú mala pôvodne zastávať Nela.